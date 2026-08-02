Η Εβίτα Λάρκου, τραγουδίστρια και τραγουδοποιός από την Κύπρο, η οποία εγκαταστάθηκε πρόσφατα στην Αθήνα για να συνεχίσει την καλλιτεχνική της πορεία, κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι με τίτλο «Σε σκέφτομαι ακόμα», μια ανεξάρτητη δουλειά στην οποία υπογράφει η ίδια τη μουσική και τους στίχους.

Μια σχέση που εξακολουθεί να επιστρέφει στη σκέψη

Το «Σε σκέφτομαι ακόμα» κινείται γύρω από τη νοσταλγία μιας παλιάς σχέσης που, παρότι έχει τελειώσει, παραμένει συναισθηματικά παρούσα. Η αφηγήτρια δεν αντιμετωπίζει το παρελθόν σαν κάτι που έχει αφήσει οριστικά πίσω της. Αντίθετα, εξακολουθεί να σκέφτεται τον άνθρωπο που έχασε και να αναγνωρίζει ότι, βαθιά μέσα της, θα ήθελε ακόμη να τον έχει στη ζωή της.

Το τραγούδι αποτυπώνει έτσι εκείνη τη δύσκολη κατάσταση όπου μια σχέση έχει τελειώσει στην πράξη, αλλά όχι και μέσα σου. Οι αναμνήσεις, η επιθυμία και η αίσθηση της απουσίας επιμένουν, παρά την απόσταση και τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει.

Μέσα από αυτή την ιδέα, το τραγούδι αγγίζει τη σύγκρουση ανάμεσα στο συναίσθημα και στην αυτοπροστασία: μπορεί να σκέφτεσαι ακόμη κάποιον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να επιστρέψεις σε κάτι που δεν σου κάνει καλό.

Όπως η ίδια αναφέρει: «Το τραγούδι μιλά για το πώς είναι να φεύγεις από μια κατάσταση, ακόμα κι αν ήθελες να μείνεις, αναγνωρίζοντας πως αξίζεις κάτι καλύτερο».

Μια κυκλοφορία με προσωπική υπογραφή

Η Εβίτα Λάρκου δεν περιορίζεται στην ερμηνεία, καθώς αναλαμβάνει και το δημιουργικό μέρος του τραγουδιού, υπογράφοντας τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Kest και Adams, ενώ η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο Destiny Studio. Η ανεξάρτητη κυκλοφορία του «Σε σκέφτομαι ακόμα» είναι διαθέσιμη σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.

Από την Κύπρο σε ένα νέο ξεκίνημα στην Αθήνα

Η νέα δουλειά βρίσκει την Εβίτα Λάρκου σε μια περίοδο αλλαγής και επαναπροσδιορισμού. Η μετακίνησή της από την Κύπρο στην Αθήνα σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στην πορεία της, με στόχο να αναπτύξει ακόμη περισσότερο τη δραστηριότητά της ως τραγουδίστρια και τραγουδοποιός.

Ασχολείται με τη μουσική από μικρή ηλικία. Είναι απόφοιτη Μουσικής και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Voice Music Performance

από το Πανεπιστήμιο του Surrey, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη διδασκαλία φωνητικής.

Το «Σε σκέφτομαι ακόμα» αποτελεί τη δεύτερη κυκλοφορία της, μέσα από την οποία συνεχίζει να διαμορφώνει τη δική της δημιουργική ταυτότητα.