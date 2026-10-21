Η «Φαιά Νεύρωση» της Έρσης Νιαώτη ανεβαίνει στο Θέατρο Λύχνος, σε σκηνοθεσία Ρούλας Πατεράκη. Πρωταγωνιστεί η Λίλη Τσεσματζόγλου, μαζί με την Τασία Σοφιανίδου και τον Σπύρο Βάρελη, ενώ συμμετέχει και ο Γιάννης Στάνκογλου.

Η παράσταση

Ένας μοντέρνος μονόλογος για τον ναρκισσισμό που μαστίζει τον δυτικό κόσμο — τη «φαιά νεύρωση».

Σώμα, πρωταρχικό είδωλο σ’ όλη την υπερβολή.

Εξευτελιστική ανάγκη να αγαπηθεί αυτό το σώμα.

Βουλιμία — νευρική ανορεξία.

Ακραία διαταραχή του ψυχισμού.

Κοινωνική απόσυρση.

Συναισθηματική αποξένωση.

Τάσεις φυγής.

Έλλειμμα προορισμού.

Με αυτήν την ακραία συνθήκη, απότοκο του δυτικού πολιτισμού και όχι μόνο, αναμετριέται η ηρωίδα στον μονόλογο της Έρσης Νιαώτη. Με χιούμορ, σαρκασμό, ποίηση και video art, μια γυναίκα-κορίτσι επιχειρεί να μιλήσει ανοιχτά για όσα την πιέζουν και την καθορίζουν.

Η παράσταση βασίζεται στο πρωτότυπο έργο της Έρσης Νιαώτη «Κοιμήθηκα με τα μαλλιά μου μέσα σε ένα άδειο κουτί πίτσας», που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο το 2017.

Η συμμετοχή του Γιάννη Στάνκογλου εντάσσεται στο video art της παράστασης, μέσα από κινηματογραφημένο υλικό που συνομιλεί με τη δράση επί σκηνής.

Κείμενο: Έρση Νιαώτη

Δραματουργική επεξεργασία: Ρούλα Πατεράκη – Έρση Νιαώτη

Σκηνοθεσία: Ρούλα Πατεράκη

Βοηθός σκηνοθέτη: Ευανθία Κουρμούλη

Σκηνογραφία: Γιάννης Αρβανίτης

Βοηθός σκηνογράφου: Αναστασία Μαντέλου

Μουσική: Μαριλένα Ορφανού

Κοστούμια: Γιοβάννα Πρασίνου

Concept – Styling: Ειρήνη Τερζή

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιάννης Δρακουλαράκος

Video director: Χρήστος Δημολίκας

Φωτογραφίες: Νικόλαος Γρηγορίου

Γραφιστικός σχεδιασμός: Vicky Im

Επικοινωνία / Δημόσιες σχέσεις: Τίνα Παππά

Παραγωγή: Νεκτάριος Ιωαννίδης

Τα κοστούμια των ηθοποιών Τασίας Σοφιανίδου και Σπύρου Βάρελη είναι της Ελένης Καββάδα.

Πρωταγωνιστεί: Λίλη Τσεσματζόγλου

Παίζουν: Τασία Σοφιανίδου, Σπύρος Βάρελης

Συμμετέχει: Γιάννης Στάνκογλου

Πρεμιέρα: Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

Έως: 26 Ιανουαρίου 2027

Διάρκεια: 90 λεπτά

Θέατρο Λύχνος Τέχνης & Πολιτισμού

Χαλκιδικής 83 & Ιερά Οδός, Γκάζι

Τηλ.: 211 0121686

Τιμή εισιτηρίου: 18€

Προπώληση: more.com