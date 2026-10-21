Η «Φαιά Νεύρωση» της Έρσης Νιαώτη ανεβαίνει στο Θέατρο Λύχνος, σε σκηνοθεσία Ρούλας Πατεράκη. Πρωταγωνιστεί η Λίλη Τσεσματζόγλου, μαζί με την Τασία Σοφιανίδου και τον Σπύρο Βάρελη, ενώ συμμετέχει και ο Γιάννης Στάνκογλου.
Η παράσταση
Ένας μοντέρνος μονόλογος για τον ναρκισσισμό που μαστίζει τον δυτικό κόσμο — τη «φαιά νεύρωση».
Σώμα, πρωταρχικό είδωλο σ’ όλη την υπερβολή.
Εξευτελιστική ανάγκη να αγαπηθεί αυτό το σώμα.
Βουλιμία — νευρική ανορεξία.
Ακραία διαταραχή του ψυχισμού.
Κοινωνική απόσυρση.
Συναισθηματική αποξένωση.
Τάσεις φυγής.
Έλλειμμα προορισμού.
Με αυτήν την ακραία συνθήκη, απότοκο του δυτικού πολιτισμού και όχι μόνο, αναμετριέται η ηρωίδα στον μονόλογο της Έρσης Νιαώτη. Με χιούμορ, σαρκασμό, ποίηση και video art, μια γυναίκα-κορίτσι επιχειρεί να μιλήσει ανοιχτά για όσα την πιέζουν και την καθορίζουν.
Η παράσταση βασίζεται στο πρωτότυπο έργο της Έρσης Νιαώτη «Κοιμήθηκα με τα μαλλιά μου μέσα σε ένα άδειο κουτί πίτσας», που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο το 2017.
Η συμμετοχή του Γιάννη Στάνκογλου εντάσσεται στο video art της παράστασης, μέσα από κινηματογραφημένο υλικό που συνομιλεί με τη δράση επί σκηνής.
Κείμενο: Έρση Νιαώτη
Δραματουργική επεξεργασία: Ρούλα Πατεράκη – Έρση Νιαώτη
Σκηνοθεσία: Ρούλα Πατεράκη
Βοηθός σκηνοθέτη: Ευανθία Κουρμούλη
Σκηνογραφία: Γιάννης Αρβανίτης
Βοηθός σκηνογράφου: Αναστασία Μαντέλου
Μουσική: Μαριλένα Ορφανού
Κοστούμια: Γιοβάννα Πρασίνου
Concept – Styling: Ειρήνη Τερζή
Σχεδιασμός φωτισμών: Γιάννης Δρακουλαράκος
Video director: Χρήστος Δημολίκας
Φωτογραφίες: Νικόλαος Γρηγορίου
Γραφιστικός σχεδιασμός: Vicky Im
Επικοινωνία / Δημόσιες σχέσεις: Τίνα Παππά
Παραγωγή: Νεκτάριος Ιωαννίδης
Τα κοστούμια των ηθοποιών Τασίας Σοφιανίδου και Σπύρου Βάρελη είναι της Ελένης Καββάδα.
Πρωταγωνιστεί: Λίλη Τσεσματζόγλου
Παίζουν: Τασία Σοφιανίδου, Σπύρος Βάρελης
Συμμετέχει: Γιάννης Στάνκογλου
Πρεμιέρα: Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026
Παραστάσεις: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00
Έως: 26 Ιανουαρίου 2027
Διάρκεια: 90 λεπτά
Θέατρο Λύχνος Τέχνης & Πολιτισμού
Χαλκιδικής 83 & Ιερά Οδός, Γκάζι
Τηλ.: 211 0121686
Τιμή εισιτηρίου: 18€
Προπώληση: more.com