Μετά το εκρηκτικό opening act στη συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο Θέατρο Βράχων, όπου κέρδισαν το κοινό με την ξεσηκωτική ενέργειά τους, η Φρόσω Στυλιανού & The AlternaDivas συνεχίζουν τη δυναμική τους πορεία στο Σταυρό του Νότου Club.

Φέρνουν ξανά στο προσκήνιο με μια αφοπλιστική ενέργεια «Αυτά που δεν πρέπει» – ένα project που παντρεύει τον παλμό και τον ήχο της ροκ με τα εμβληματικά λαϊκά τραγούδια των ’70s και ’80s, αποδεικνύοντας γιατί επιλέχθηκαν να σταθούν δίπλα σε έναν ζωντανό θρύλο της ελληνικής ροκ σκηνής.

Μπορούν όλες αυτές οι επιτυχίες που σημάδεψαν τις αθηναϊκές πίστες εκείνων των χρόνων να αλλάξουν πίστα; Μήπως δεν πρέπει ο Καζαντζίδης και ο Διονυσίου να παρουσιαστούν σε μια ροκ σκηνή; Τι θα συνέβαινε αν η Ρίτα Σακελλαρίου και η Λίτσα Διαμάντη συναντούσαν ηλεκτρικές κιθάρες, λούπες και ηλεκτρονικούς ήχους;

Η Φρόσω Στυλιανού τολμά να απαντήσει. Βουτάει στον πυρήνα του λαϊκού ρεπερτορίου και ξεδιπλώνει τη ροκ πλευρά τραγουδιών που άφησαν εποχή, μεταμορφώνοντάς τα σε κάτι εντελώς νέο — χωρίς να χάνονται ούτε η αλήθεια ούτε η ευαισθησία τους.

Ο μύθος της χρυσής εποχής των μπουζουκιών και των λαϊκών πάλκων αναβιώνει μέσα από την καλλιτεχνική ματιά τριών σπουδαίων μουσικών — της Ειρήνης Κετικίδη, του Απόστολου Καλτσά και του Κώστα Σαλάπα — που πλέον απαρτίζουν σε αυτό το project τους AlternaDivas και, μαζί με τη Φρόσω, ενορχήστρωσαν και παρουσιάζουν επί σκηνής αυτό το μοναδικό εγχείρημα. Στα τραγούδια όπου υπάρχει έντονο το στοιχείο του programming, τις ενορχηστρώσεις υπογράφει ο Ανδρέας Αποστόλου.

Γιατί ποιος είπε ότι αυτά τα τραγούδια «δεν πρέπει» να παιχτούν αλλιώς;

Με δύναμη, τρυφερότητα και πάθος, η Φρόσω Στυλιανού & The AlternaDivas μας καλούν να τα τραγουδήσουμε ξανά — δυνατά, ελεύθερα, και χωρίς κανένα «πρέπει».

Συντελεστές

Ειρήνη Κετικίδη: ηλ. κιθάρα

Απόστολος Καλτσάς: ηλ. μπάσο

Κώστας Σαλάπας: τύμπανα

Φρόσω Στυλιανού: keyboards

Κωνσταντίνος Ζέρβας: φωνητικά – τραγούδι

Σύλληψη – Επιμέλεια Προγράμματος – Ερμηνεία: Φρόσω Στυλιανού

Ενορχηστρώσεις: Φρόσω Στυλιανού, Ειρήνη Κετικίδη, Απόστολος Καλτσάς, Κώστας Σαλάπας, Ανδρέας Αποστόλου

Φωτογραφία αφίσας: Δέσποινα Ζητάκη

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025

Ώρα προσέλευσης: 21:00

Ώρα έναρξης: 21:30

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή και Θαρύπου 35, Νέος Κόσμος

Κρατήσεις: 210 9226975

Είσοδος: 12 ευρώ

Προπώληση: more.com