Το αγαπημένο μουσικό σχήμα «Παράθυρα με Θέα», που πριν από λίγα χρόνια είχε αφήσει έντονο το αποτύπωμά του στη σκηνή του Σταυρού του Νότου, επιστρέφει δυναμικά για μια σειρά ζωντανών εμφανίσεων στο Σταυρό του Νότου Club

Τα «Παράθυρα με Θέα» υπόσχονται βραδιές γεμάτες ενέργεια, συναίσθημα και ταξίδια μέσα από τα τραγούδια τους. Παλιές επιτυχίες, αγαπημένα κομμάτια του ελληνικού ρεπερτορίου, θα συναντηθούν σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και τη φρεσκάδα.

Τραγούδι:

Βαγγέλης Ασημάκης, Γιώργος Μυλωνάς, Απόστολος Βαλαρούτσος, Φρόσω Στυλιανού, Ηλιάνα Τσαπατσάρη, και πολλές εκπλήξεις!

Μουσικοί

Κώστας Γαλίτης : τραγούδι – σαξόφωνο

Μυρτώ Αποστόλου: τραγούδι

Θοδωρής Γιαννακόπουλος : κιθάρα

Αποστόλης Βαλαρούτσος : μπάσο – τραγούδι

Ανδρέας Αποστόλου : Πλήκτρα

Κώστας Γκαγκάστάθης : μπάσο

Ηλίας Παρασκευόπουλος : τύμπανα

ΣΑΒΒΑΤΑ 18, 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Σταυρός του Νότου Club

Εισιτήρια: more.com