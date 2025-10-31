Η Φρόσω Στυλιανού & The AlternaDivas ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Club με το project «Αυτά που δεν πρέπει», σε μια βραδιά που κρύβει μια ευχάριστη –και καθόλου τυχαία– έκπληξη!

Μαζί τους στη σκηνή θα βρεθεί μια φωνή – σύμβολο του αυθεντικού λαϊκού ήχου, η εμβληματική Κατερίνα Στανίση, σε μια συνάντηση που μοιάζει ανατρεπτική και ταυτόχρονα απόλυτα φυσική.

Η Στανίση δεν έρχεται απλώς ως «guest». Έρχεται ως παρουσία που κουβαλά τη μνήμη μιας εποχής – αυτής που γέννησε τα τραγούδια που το project «Αυτά που δεν πρέπει» επαναφέρει στο σήμερα, χωρίς νοσταλγία, αλλά με νέα ματιά. Θρυλικά λαϊκά τραγούδια των ’70s και ’80s, που τώρα επανασυστήνονται μέσα από τον παλμό και τον ήχο της ροκ.

Μπορούν όλες αυτές οι επιτυχίες που σημάδεψαν τις αθηναϊκές πίστες εκείνων των χρόνων να αλλάξουν πίστα; Η Φρόσω Στυλιανού τολμά να απαντήσει. Βουτάει στον πυρήνα του λαϊκού ρεπερτορίου και ξεδιπλώνει τη ροκ πλευρά τραγουδιών που άφησαν εποχή, μεταμορφώνοντάς τα σε κάτι εντελώς νέο — χωρίς να χάνονται ούτε η αλήθεια ούτε η ευαισθησία τους.

Ο μύθος της χρυσής εποχής των μπουζουκιών και των λαϊκών πάλκων αναβιώνει μέσα από την καλλιτεχνική ματιά τριών σπουδαίων μουσικών — της Ειρήνης Κετικίδη, του Απόστολου Καλτσά και του Κώστα Σαλάπα — που πλέον απαρτίζουν σε αυτό το project τους AlternaDivas και, μαζί με τη Φρόσω, ενορχήστρωσαν και παρουσιάζουν επί σκηνής αυτό το μοναδικό εγχείρημα. Στα τραγούδια όπου υπάρχει έντονο το στοιχείο του programming, τις ενορχηστρώσεις υπογράφει ο Ανδρέας Αποστόλου.

Από το «Και τι δεν κάνω» μέχρι το «Σώσε με» και από το «Υπάρχω» μέχρι το «Μυστικέ μου έρωτα», η βραδιά προμηνύεται εντελώς ξεχωριστή, καθώς η λαϊκή έκφραση θα συναντήσει την αυθεντική ροκ – κι όλα θα γίνουν ένα.

Γιατί ποιος είπε ότι αυτά τα τραγούδια «δεν πρέπει» να παιχτούν αλλιώς;

Με δύναμη, τρυφερότητα και πάθος, η Φρόσω Στυλιανού & The AlternaDivas μας καλούν να τα τραγουδήσουμε ξανά – δυνατά, ελεύθερα, και χωρίς κανένα «πρέπει».

Ειρήνη Κετικίδη: ηλ. κιθάρα

Απόστολος Καλτσάς: ηλ. μπάσο

Κώστας Σαλάπας: τύμπανα

Φρόσω Στυλιανού: keyboards

Κωνσταντίνος Ζέρβας: φωνητικά – τραγούδι

Σύλληψη – Επιμέλεια Προγράμματος – Ερμηνεία: Φρόσω Στυλιανού

Ενορχηστρώσεις: Φρόσω Στυλιανού, Ειρήνη Κετικίδη, Απόστολος Καλτσάς, Κώστας Σαλάπας, Ανδρέας Αποστόλου

Φωτογραφία αφίσας: Δέσποινα Ζητάκη

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Ώρα προσέλευσης: 21:00

Ώρα έναρξης: 21:30

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή και Θαρύπου 35, Νέος Κόσμος

Κρατήσεις: 210 9226975

Είσοδος: 12 ευρώ

Προπώληση: more.com