Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Το 1943, ο τότε ενδεκάχρονος Simon Gronowski πηδά από το τρένο που τον μεταφέρει στο Auschwitz, με παρότρυνση της μητέρας του. Υπερήλικας πια, έχει αποφασίσει να μιλά για όσα βίωσε σε σχολεία, σε μια προσπάθεια αφύπνισης των νέων.

Ο διακεκριμένος δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία στο ντοκιμαντέρ «Γεννημένος Δυο Φορές», το οποίο απέσπασε το βραβείο της Επιτροπής Νεότητας στο 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, καθώς και διακρίσεις στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας. Αποφεύγοντας τους μελοδραματισμούς, αλλά με γνήσια συγκίνηση, ο σκηνοθέτης αφήνει τον γοητευτικό αφηγητή του να διηγηθεί την ιστορία του με αλήθεια, ψυχραιμία και το καταστάλαγμα της ηλικίας του. Με την καλοσύνη του χαρακτήρα του, το χιούμορ και την αγάπη που εκπέμπει, ο Βέλγος Gronowski μιλά για μια ιστορία που δεν επιδιώκει να ξεχωρίσει ανάμεσα σε χιλιάδες άλλες, είναι, ωστόσο, ζωτικής σημασίας να λέγεται –ακόμη και να διδάσκεται στα σχολεία–, ειδικά σε μια εποχή όπου σε όλη την Ευρώπη ο Ναζισμός προσπαθεί να κυριαρχήσει ξανά.

Δίχως να αποφεύγει εντελώς τα κλισέ, αλλά και χωρίς διάθεση διδακτισμού, ο Κούλογλου αποκαλύπτει σταδιακά τα αναπάντεχα μικρά και μεγαλύτερα μυστικά αυτής της αφήγησης, με κυρίαρχα την αγάπη του αυτοδίδακτου Simon για την τζαζ, καθώς και τη φιλία του με τον γιο ενός Ναζί, τον Konraad. Μέσα από την αλληλεπίδραση των δύο ηλικιωμένων ανδρών αναδεικνύονται επιπλέον συναισθηματικές πτυχές της ιστορίας, ανθρώπινες ενοχές, αλλά και η προσπάθεια να θεραπευτεί ένα, εν πολλοίς, συλλογικό τραύμα. Στην ξεχωριστή αισθητική του φιλμ συμβάλλει η θαυμάσια μουσική του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου, αλλά και τα εξαιρετικά, σκοτεινά και πυρωμένα σκίτσα που έχει δημιουργήσει ο Konraad. Το ευφυές φινάλε του έργου υπογραμμίζει την ύπαρξη της ανθρώπινης συνείδησης, της αγάπης και της αυτοθυσίας, αφήνοντας ωστόσο, σοφά, αναπάντητα ερωτηματικά, με αφορμή ένα ιστορικό γεγονός, το Ολοκαύτωμα, το οποίο θα πρέπει να μην ξεχάσουμε ούτε να επιτρέψουμε να επαναληφθεί.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Long Run Productions, από την Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου.

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