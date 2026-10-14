Ο «Γίγαντας» του Mark Rosenblatt παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία και μετάφραση του Γιώργου Σκεύα, στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής. Στον κεντρικό ρόλο, ο Άρης Λεμπεσόπουλος υποδύεται τον Ρόαλντ Νταλ, σε ένα έργο που φέρνει στο προσκήνιο τη δύσκολη σχέση ανάμεσα στην καλλιτεχνική ιδιοφυΐα, τη δημόσια ευθύνη και τις ηθικές επιλογές του δημιουργού.

Η δράση τοποθετείται στο καλοκαίρι του 1983. Ο Νταλ βρίσκεται στο σπίτι του στην αγγλική εξοχή, ολοκληρώνοντας μαζί με τον εκδότη του τις τελευταίες διορθώσεις για τις «Μάγισσες», την ώρα που γύρω του έχει ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων για κείμενό του στον βρετανικό Τύπο, στο οποίο εξέφρασε ακραία αντισημιτικές θέσεις με αφορμή την εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο.

Η κρίση γύρω από τον Ρόαλντ Νταλ

Η μνηστή και ο εκδότης του προσπαθούν να διαχειριστούν την κρίση, όμως ο συγγραφέας αρνείται να υποχωρήσει. Η άφιξη της εκπροσώπου του αμερικανικού εκδοτικού του οίκου οξύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση και φέρνει στο κέντρο ένα ερώτημα που διατρέχει ολόκληρο το έργο: αν ο δημιουργός μπορεί —ή πρέπει— να διαχωριστεί από τις απόψεις και τις επιλογές του ανθρώπου.

Ο Rosenblatt βασίζει το έργο στο πραγματικό κείμενο που δημοσίευσε ο Νταλ και χρησιμοποιεί αυτή τη σύγκρουση για να εξετάσει τα όρια ανάμεσα στην πολιτική κριτική, τον δημόσιο λόγο και τα αντισημιτικά στερεότυπα. Ο Γιώργος Σκεύας σημειώνει, μεταξύ άλλων, πως η παράσταση θέτει ερωτήματα για το αν ένας άνθρωπος πρέπει να φέρει το βάρος των επιλογών της πατρίδας του, αν η καλλιτεχνική ιδιοφυΐα μπορεί να διαχωριστεί από τις ηθικές επιλογές του δημιουργού και πού τελειώνει η κριτική στη στρατιωτική πολιτική του Ισραήλ και αρχίζει το αντισημιτικό παραλήρημα.

Σκηνοθετικά, στοιχεία και χαρακτήρες από το σύμπαν των βιβλίων του Νταλ εισχωρούν στη δράση, δημιουργώντας ένα σκοτεινό «παραμύθι» που συνδυάζει τον νατουραλισμό της γραφής με τη φαντασία και το σκληρό χιούμορ.

Από το Λονδίνο και το Broadway στην Αθήνα

Ο «Γίγαντας» παρουσιάστηκε αρχικά στο Royal Court το 2024, ακολούθησε η μεταφορά του στο West End το 2025 και στη συνέχεια στο Broadway το 2026. Το έργο απέσπασε τρία βραβεία Olivier, μεταξύ των οποίων και το Best New Play, καθώς και δύο Critics’ Circle Theatre Awards, ενώ η αμερικανική παραγωγή συγκέντρωσε τέσσερις υποψηφιότητες για Tony Awards, με τον John Lithgow να κερδίζει το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Στην ελληνική παραγωγή, μαζί με τον Άρη Λεμπεσόπουλο παίζουν οι Χάρης Χαραλάμπους – Καζέπης, Αμαλία Αρσένη, Ελένη Ρουσσινού και Γιώτα Καραχάλιου.

Κείμενο: Mark Rosenblatt

Σκηνοθεσία – Μετάφραση: Γιώργος Σκεύας

Σκηνικό – κοστούμια: Γιώργος Σκεύας

Μουσική – Sound design: Σήμη Τσιλαλή

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Παίζουν:

Ρόαλντ Νταλ: Άρης Λεμπεσόπουλος

Τομ Μάσλερ: Χάρης Χαραλάμπους – Καζέπης

Τζέσι Στόουν: Αμαλία Αρσένη

Φελίσιτι «Λίσι» Κρόσλαντ: Ελένη Ρουσσινού

Χάλι: Γιώτα Καραχάλιου

Βοηθός σκηνοθέτη: Γιώτα Καραχάλιου

Βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου: Έμιλυ Κουκουτσάκη

Βοηθός μουσικού: Γιώργος Γ. Σκεύας

Κομμώσεις: Κωνσταντίνος Κολιούσης

Μακιγιάζ: Χρύσα Ράικου

Οπτική ταυτότητα: Primitiv Design Studio

Παραγωγή: «Λυκόφως» – Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Παραστάσεις: 29 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου 2026

Πέμπτη – Παρασκευή: 20:30

Σάββατο: 17:30 & 21:00

Κυριακή: 18:00

Θέατρο της Οδού Κυκλάδων – Λευτέρης Βογιατζής

Κυκλάδων 11 & Κεφαλληνίας, Κυψέλη

Τηλ.: 210 8217877

Τιμές εισιτηρίων:

Ζώνη Α: 23€ / 20€ ΑμεΑ

Ζώνη Β: 20€ / 17€ φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ

Προπώληση: TicketServices

Τηλεφωνικά: 210 7234567

Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα