Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Υπάρχουν φορές που η μουσική ιστορία δεν επιστρέφει μέσα από πολυτελείς επανεκδόσεις, γυαλισμένα remasters και επετειακά box sets. Επιστρέφει με θόρυβο επιφάνειας, με «κρακ» και «ποπ», με βελόνα που ακουμπά πάνω σε ένα εύθραυστο κομμάτι σελάκ και με έναν ήχο που μοιάζει να βγαίνει από άλλη εποχή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στο Internet Archive, όπου μια τεράστια συλλογή δίσκων 78 στροφών έχει ψηφιοποιηθεί και προσφέρεται για ακρόαση, έρευνα και ανακάλυψη μέσα από τη σελίδα “78rpm Records Digitized by George Blood, L.P.”.

Η συλλογή εντάσσεται στο Great 78 Project, μια μεγάλη προσπάθεια του Internet Archive για τη διάσωση, την ψηφιοποίηση και τη μελέτη δίσκων 78 στροφών. Σύμφωνα με την παρουσίαση του ίδιου του project, από περίπου το 1898 έως τη δεκαετία του 1950 δημιουργήθηκαν περίπου τρία εκατομμύρια πλευρές δίσκων 78 στροφών, συνήθως με ηχογραφήσεις διάρκειας γύρω στα τρία λεπτά. Πολλές από τις πιο εμπορικές ηχογραφήσεις εκείνης της εποχής έχουν κατά καιρούς επανεκδοθεί ή αποκατασταθεί, όμως τεράστιο μέρος του υλικού παραμένει σπάνιο, υποφωτισμένο ή δύσκολα προσβάσιμο σε ερευνητές και ακροατές.

Οι δίσκοι των 78 στροφών ήταν οι πρόγονοι της εποχής του LP. Δεν ήταν φτιαγμένοι από βινύλιο, αλλά κυρίως από σελάκ, ένα σκληρό αλλά και εύθραυστο υλικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν μιλάμε απλώς για παλιά αντικείμενα, αλλά για φυσικά τεκμήρια που μπορεί να σπάσουν ακόμη και με απρόσεκτο χειρισμό. Το Internet Archive τονίζει ότι η διάσωση δεν αφορά μόνο το ψηφιακό αρχείο, αλλά και το ίδιο το φυσικό αντικείμενο, αφού οι δίσκοι συσκευάζονται, φυλάσσονται και διατηρούνται για το μέλλον.

Το ενδιαφέρον της υπόθεσης δεν βρίσκεται μόνο στον αριθμό των ηχογραφήσεων. Βρίσκεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται. Το Great 78 Project δεν προσπαθεί να μετατρέψει αυτές τις ηχογραφήσεις σε σύγχρονα, «καθαρά» remasters. Αντίθετα, τις προσεγγίζει ως ιστορικά τεκμήρια. Ο θόρυβος, οι φθορές, η αίσθηση του υλικού και οι ατέλειες δεν εξαφανίζονται βίαια. Διατηρούνται ως μέρος της ιστορίας του δίσκου, της διαδρομής του και της ίδιας της ακουστικής εμπειρίας μιας άλλης εποχής.

Η ψηφιοποίηση γίνεται από την George Blood, L.P., εταιρεία με ειδίκευση στη διατήρηση και μεταφορά οπτικοακουστικού υλικού. Η διαδικασία δεν είναι απλή αντιγραφή ήχου. Κάθε δίσκος καθαρίζεται, φωτογραφίζεται, καταγράφονται τα στοιχεία της ετικέτας του και μεταφέρεται ψηφιακά με ειδικό εξοπλισμό. Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται διαφορετικές βελόνες, ώστε να αποτυπωθούν εναλλακτικές αναγνώσεις του ίδιου αυλακιού, καθώς το μέγεθος και το σχήμα της βελόνας μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα.

Δείτε τη σελίδα 78rpm Records Digitized by George Blood, L.P. εδώ

Αυτό είναι ένα από τα πιο γοητευτικά σημεία του project. Ο ακροατής δεν ακούει απλώς ένα παλιό τραγούδι. Μπορεί, ουσιαστικά, να πλησιάσει τη δουλειά του αρχειονόμου, του ηχολήπτη και του ερευνητή. Σε αρκετές εγγραφές υπάρχουν διαθέσιμα αρχεία υψηλής ποιότητας, φωτογραφίες της ετικέτας, τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες για τον αριθμό μήτρας, τον κατάλογο, την κατάσταση του δίσκου και τις επιλογές μεταφοράς. Η μουσική παύει να είναι μόνο «τραγούδι» και γίνεται ντοκουμέντο.

Μέσα στη συλλογή συναντά κανείς ένα τεράστιο φάσμα από ήχους του πρώτου μισού του 20ού αιώνα. Big band, blues, gospel, country, polka, tango, χορευτικές ορχήστρες, κωμικά τραγούδια, λαϊκές παραδόσεις, ηχογραφήσεις σε διάφορες γλώσσες, ακόμη και μη μουσικό υλικό. Είναι ένας κόσμος πριν από το rock and roll, πριν από το άλμπουμ όπως το ξέρουμε, πριν από την κυριαρχία του ραδιοφώνου και φυσικά πολύ πριν από το streaming. Είναι η εποχή όπου η μουσική χωρούσε σε λίγα λεπτά ανά πλευρά πάνω σε ένα γραμμόφωνο και κάθε δίσκος ήταν ταυτόχρονα τεχνολογικό θαύμα και φορέας πολιτισμού.

Για τον Έλληνα ακροατή υπάρχει και ένα πρόσθετο ενδιαφέρον. Στο Internet Archive μπορεί κανείς να συναντήσει και ελληνόφωνες ή ελληνικού ενδιαφέροντος εγγραφές 78 στροφών, από χορευτικά και λαϊκά κομμάτια μέχρι τίτλους όπως “Μισιρλού”, “Δυο πράσινα μάτια”, “Χασάπικος”, “Γερακίνα”, “Καραπιπερίμ”, “Άναψε το τσιγάρο”, “Να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός”, “Μούργο Μουσολίνι”, “Γεια σου τσολιά μου”, “Ωραία Αιγιώτισσα”, “Στην Ακρογιαλιά” ή ηχογραφήσεις που αναφέρονται ως καταγεγραμμένες στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται απαραίτητα για μια πλήρη ή τακτοποιημένη ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, αλλά για ψηφιακά ίχνη που δείχνουν πώς η ελληνική μουσική, η διασπορά και οι τοπικές παραδόσεις κυκλοφόρησαν μέσα στο διεθνές δισκογραφικό περιβάλλον των 78 στροφών. Υπάρχει πάντως αρκετό “εγχώριο” υλικό για να περιηγηθείτε…

Το project όμως άνοιξε και μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλες οι ηχογραφήσεις που είχαν δημοσιευτεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1923 μπήκαν στο δημόσιο τομέα την 1η Ιανουαρίου 2022, μετά τον Music Modernization Act του 2018. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ηχογράφηση 78 στροφών είναι ελεύθερη παντού και για κάθε χρήση, ειδικά εκτός ΗΠΑ ή για μεταγενέστερες ηχογραφήσεις. Σημαίνει όμως ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πρώιμης δισκογραφημένης μουσικής απέκτησε νέα νομική και πρακτική δυνατότητα πρόσβασης.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες κινήθηκαν νομικά εναντίον του Internet Archive για το Great 78 Project. Η υπόθεση αφορούσε τη ψηφιοποίηση και διάθεση παλιών ηχογραφήσεων 78 στροφών, με τις εταιρείες να υποστηρίζουν ότι η πλατφόρμα λειτουργούσε παράνομα για χιλιάδες προστατευμένα τραγούδια, ενώ το Internet Archive υποστήριζε ότι πρόκειται για έργο διατήρησης, έρευνας και εκπαιδευτικής πρόσβασης. Τον Σεπτέμβριο του 2025 οι δύο πλευρές κατέληξαν σε εμπιστευτικό συμβιβασμό, χωρίς να γίνουν γνωστοί οι όροι.

Αυτό ακριβώς κάνει την ιστορία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Οι δίσκοι των 78 στροφών δεν είναι απλώς παλιά τραγούδια. Είναι το σημείο όπου συναντιούνται η μνήμη, η τεχνολογία, η αγορά, το δίκαιο και η ανάγκη της κοινωνίας να μη χάσει την πολιτιστική της κληρονομιά. Κάθε τέτοιος δίσκος κουβαλά μια εποχή όπου η ηχογράφηση ήταν ακόμη νέα εμπειρία, η μουσική ταξίδευε με φυσικά αντίτυπα και η φωνή ενός ανθρώπου μπορούσε για πρώτη φορά να επιβιώσει πέρα από τη στιγμή της ερμηνείας.

Η περιήγηση στη συλλογή του Internet Archive μοιάζει με είσοδο σε μια ανεπίσημη παγκόσμια δισκοθήκη. Δεν είναι όλα εύκολα, καθαρά ή τακτοποιημένα. Υπάρχουν ελλιπή στοιχεία, άγνωστοι εκτελεστές, θόρυβοι, φθορές και λάθη μεταδεδομένων. Αλλά ίσως ακριβώς αυτό είναι το πιο αυθεντικό στοιχείο της. Δεν ακούμε μόνο την «επίσημη» ιστορία της μουσικής, αυτή που πέρασε στα μεγάλα βιβλία και στις επανεκδόσεις. Ακούμε και τις μικρές διαδρομές, τα ξεχασμένα ονόματα, τις τοπικές ορχήστρες, τα τραγούδια της μετανάστευσης, της διασκέδασης, της καθημερινότητας.

Σε μια εποχή όπου η μουσική μοιάζει άυλη, ατελείωτη και άμεσα διαθέσιμη, οι 78 στροφές μας θυμίζουν ότι η ηχογράφηση κάποτε ήταν κάτι βαρύ, εύθραυστο και περιορισμένο. Ένας δίσκος, δύο πλευρές, λίγα λεπτά ήχου. Και όμως, μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά χωρούσε ένας κόσμος ολόκληρος.

Το Internet Archive δεν μας προσφέρει απλώς πρόσβαση σε παλιούς δίσκους. Μας δίνει την ευκαιρία να ακούσουμε τη μουσική πριν γίνει βιομηχανία νοσταλγίας. Να την ακούσουμε με τις ρωγμές της, με τον θόρυβό της, με την υλικότητά της. Και ίσως να καταλάβουμε ξανά ότι η ιστορία της μουσικής δεν γράφτηκε μόνο από τα μεγάλα ονόματα, αλλά και από χιλιάδες μικρές, εύθραυστες φωνές που σώθηκαν επειδή κάποιος αποφάσισε ότι άξιζε να τις κρατήσει ζωντανές…

Να σημειώσουμε πάντως πως οι 78 στροφές είναι μόνο μία από τις πολλές πόρτες του Internet Archive. Στην ίδια πλατφόρμα δεν βρίσκει κανείς μόνο παλιά μουσική, αλλά και βιβλία, περιοδικά, ταινίες, ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό υλικό, λογισμικό, εικόνες, ζωντανές ηχογραφήσεις και, βέβαια, τη διάσημη Wayback Machine, που διασώζει παλιές εκδόσεις ιστοσελίδων πριν χαθούν ή αλλάξουν για πάντα. Το Internet Archive λειτουργεί έτσι σαν μια τεράστια αποθήκη μνήμης του 20ού και του 21ου αιώνα: ένα μέρος όπου η μουσική συναντά τον κινηματογράφο, την έντυπη κουλτούρα, την τεχνολογία, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και την ίδια την ιστορία του διαδικτύου.

Η όλη προσπάθεια αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η ψηφιακή εποχή μπορεί να σώσει υλικό που η φυσική φθορά, η λήθη ή οι αλλαγές της αγοράς θα μπορούσαν εύκολα να εξαφανίσουν. Ένας παλιός δίσκος, ένα ξεχασμένο βιβλίο, μια τηλεοπτική μετάδοση, ένα πρόγραμμα υπολογιστή ή μια ιστοσελίδα που δεν υπάρχει πια ανήκουν τελικά στην ίδια μεγάλη ιστορία: την προσπάθεια να μη χαθεί η μνήμη της ανθρώπινης δημιουργίας…

Δείτε το MusicCorner όταν ξεκίνησε ….26 χρόνια πριν (το 2000)!

Σε μια εποχή που στο internet τίποτα δεν ήταν όπως σήμερα, δεν υπήρχαν social media, τα sites ήταν ελάχιστα, φτιαγμένα στο χέρι, και ναι, μπορούμε να υπερηφανευόμαστε πως στην Ελλάδα ήμασταν από τους πρωτοπόρους! Κι είμαστε ακόμα εδώ…

https://web.archive.org/web/20001018041231/http://www.musiccorner.gr/