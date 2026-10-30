Η «Δίκη» του Φραντς Κάφκα, σε διασκευή και σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο ARK, με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο στον ρόλο του Γιόζεφ Κ.

Ο Γιόζεφ Κ. συλλαμβάνεται ένα πρωί χωρίς να γνωρίζει ποιο είναι το αδίκημά του. Παρότι του επιτρέπεται να συνεχίσει την καθημερινότητά του, βρίσκεται πλέον εγκλωβισμένος σε έναν αόρατο μηχανισμό εξουσίας, όπου οι κανόνες παραμένουν ασαφείς και η κατηγορία μοιάζει να προηγείται της απόδειξης.

Στον κόσμο του Κάφκα, η προσπάθεια του ατόμου να κατανοήσει τι ακριβώς του συμβαίνει μετατρέπεται σε μια διαρκή σύγκρουση με ένα σύστημα που δεν εξηγείται και δεν αποκαλύπτεται ποτέ πλήρως. Ο Άρης Μπινιάρης μεταφέρει αυτή τη συνθήκη στη σκηνή, εστιάζοντας στους μηχανισμούς της επιτήρησης, της πειθάρχησης και της εσωτερικευμένης ενοχής.

Μαζί με τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο εμφανίζονται οι Εβίτα Αγαΐτση, Αλέξης Βιδαλάκης, Αγγελική Δεληθανάση, Βασίλης Καζής, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Κλέαρχος Παπαγεωργίου, Στέφανος Πίττας, Σωτήρης Τσακομίδης, Νικόλας Χατζηβασιλειάδης και Κώστας Phoenix.

Μετάφραση: Γιάννης Βαλούρδος

Διασκευή – Σκηνοθεσία – Σχεδιασμός σκηνικού: Άρης Μπινιάρης

Δραματουργία: Σοφία Ευτυχιάδου

Μουσική σύνθεση: Τζεφ Βάγγερ

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Κίνηση – Χορογραφία: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέφανος Δρουσιώτης

Αρχιτεκτονικά σχέδια, μελέτη και εφαρμογή σκηνικού: Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Σχεδιασμός ήχου: Νικόλας Καζάζης

Σχεδιασμός κομμώσεων: Θωμάς Γαλαζούλας

Σχεδιασμός μακιγιάζ: Olga Faleichyk

Βοηθός σκηνοθέτη: Gelly Pedefu

Βοηθός ενδυματολόγου: Ιωάννα Καλαβρού

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Promo artwork – βίντεο: Θωμάς Παλυβός

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Social Media – Διαφήμιση: Βασίλης Ζαρκαδούλας

Διεύθυνση παραγωγής: Έφη Πανουργιά

Παίζουν:

Εβίτα Αγαΐτση, Αλέξης Βιδαλάκης, Αγγελική Δεληθανάση, Βασίλης Καζής, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Κλέαρχος Παπαγεωργίου, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Στέφανος Πίττας, Σωτήρης Τσακομίδης, Νικόλας Χατζηβασιλειάδης, Κώστας Phoenix

Από τις 28 Οκτωβρίου

Παραστάσεις:

Τετάρτη: 20:00

Πέμπτη: 21:00

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00 & 21:00

Κυριακή: 19:00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Θέατρο ARK

Ιωάννη Δροσοπούλου 197, Αθήνα

Εισιτήρια: από 20€

Προπώληση: more.com

Σημείωση: Μετά την έναρξη της παράστασης δεν επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα.