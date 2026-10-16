Η Isabel van Gelder κυκλοφόρησε το Lovesick, ένα EP επτά τραγουδιών για όσα μπορεί να συμβούν από τη στιγμή που ερωτεύεσαι μέχρι εκείνη που προσπαθείς να αφήσεις κάποιον πίσω. Η τραγουδοποιός από το Άμστερνταμ περνά από την επιθυμία και την ελπίδα στην απόρριψη, την απόσταση και τον χωρισμό, χωρίς να δίνει σε όλες αυτές τις εμπειρίες τον ίδιο τόνο.

Η ίδια περιγράφει το Lovesick ως ένα πολύ προσωπικό έργο. Οι στίχοι του έχουν συχνά τη μορφή ημερολογίου, όμως δίπλα στις εσωστρεφείς μπαλάντες υπάρχουν και στιγμές με χιούμορ. Η van Gelder θέλησε να χωρέσει στο ίδιο EP διαφορετικές αντιδράσεις απέναντι στον έρωτα: από την ανάγκη να κρατηθείς από μια σχέση μέχρι την απόφαση να προχωρήσεις.

Από την εξομολόγηση στην απόφαση να φύγεις

Τα «I Don’t Want To Fall In Love Again» και «Complicated» είχαν προηγηθεί της κυκλοφορίας. Για το δεύτερο, η Isabel έχει εξηγήσει ότι το έγραψε λίγο πριν τελειώσει η πρώτη της ουσιαστική σχέση: ήταν η στιγμή που παραδέχτηκε στον εαυτό της πως τα πράγματα δεν λειτουργούσαν πια, χωρίς αυτό να σβήνει την αγάπη και την ευγνωμοσύνη που ένιωθε.

Το «Heartless» βρίσκεται στο συναισθηματικό κέντρο του EP. Αλλού, το «After Life» στηρίζεται σε ζεστές κιθάρες, ενώ το «A Thousand Miles» χρησιμοποιεί το πιάνο για να μιλήσει για την απουσία ενός ανθρώπου που εξακολουθεί να υπάρχει στις καθημερινές σκέψεις. Το «Before I Let You Go» αφήνει μια πιο φωτεινή, ανοιχτή αίσθηση.

Στο «Kissing You Away», πάλι, η ηρωίδα δεν προσποιείται ότι έχει ξεπεράσει τον χωρισμό. Επιλέγει απλώς να βγει έξω και να ξεφύγει για μία βραδιά από τη μοναξιά της. Αυτή η εναλλαγή ανάμεσα στη λύπη και στο παιχνίδι χαρακτηρίζει και την οπτική ταυτότητα του Lovesick: η Isabel αντλεί εικόνες από τον Έρωτα της μυθολογίας, τον ρομαντισμό και τον κινηματογράφο, αντιμετωπίζοντας με κάποια δόση αυτοσαρκασμού όλο το δράμα που μπορεί να φέρει η αγάπη.

Το Lovesick δεν αφηγείται μόνο έναν χωρισμό. Παρακολουθεί επτά διαφορετικές στιγμές της ίδιας συναισθηματικής διαδρομής, αφήνοντας χώρο ακόμη και σε όσα δύσκολα λέγονται την ώρα που συμβαίνουν.