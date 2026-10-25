Ο John Legend κυκλοφόρησε το νέο του album «Muse», μια ολοκληρωμένη συνεργασία με τον Pharrell Williams που επιχειρεί να μετακινήσει τον Αμερικανό τραγουδιστή πέρα από τη γνώριμη περιοχή των μεγάλων, πιανιστικών μπαλαντών του. Ο δίσκος περιλαμβάνει 16 κομμάτια, κυκλοφορεί από τη Republic Records και είναι το πρώτο album που δημιουργούν μαζί οι δύο καλλιτέχνες, παρά τη φιλία τους που μετρά περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Ο Pharrell Williams έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου την παραγωγή και συμμετέχει στη δημιουργία του υλικού, συνδυάζοντας τη χαρακτηριστική φωνή του Legend με πλούσια έγχορδα, πνευστά και σύγχρονους ρυθμούς. Ο ίδιος εμφανίζεται και ερμηνευτικά σε έξι τραγούδια, ενώ οι Clipse συμμετέχουν στο «Bodies On The Floor».

Η συνεργασία που άρχισε από ένα τραγούδι των Clipse

Η αφετηρία του «Muse» βρίσκεται στο «The Birds Don’t Sing», το τραγούδι των Clipse στο οποίο είχε συμμετάσχει ο John Legend. Ακούγοντας τη φωνή του στο κομμάτι, ο Pharrell σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να χτίσει γύρω της ένα ολόκληρο album.

Οι δυο τους συναντήθηκαν στο Παρίσι και άρχισαν να γράφουν και να ηχογραφούν τον Ιανουάριο του 2025, χρησιμοποιώντας το studio του Pharrell στα κεντρικά γραφεία της Louis Vuitton. Παρότι είχαν συνεργαστεί με διαφορετικούς τρόπους στο παρελθόν, δεν είχαν επιχειρήσει ποτέ να δημιουργήσουν μαζί έναν πλήρη δίσκο.

Ο John Legend έχει εξηγήσει ότι οι πιανιστικές μπαλάντες υπήρξαν το πιο αναγνωρίσιμο και εμπορικά επιτυχημένο κομμάτι της καριέρας του, χωρίς όμως να αντιπροσωπεύουν ολόκληρο το μουσικό του εύρος. Στο «Muse» θέλησε, όπως ανέφερε, «να αλλάξει τη φόρμουλα και να κάνει κάτι φρέσκο και καινούργιο».

Αυτό περιλάμβανε και διαφορετικό τρόπο ερμηνείας. Σε ορισμένα σημεία ο Pharrell τον ενθάρρυνε να περιορίσει τη δύναμη της φωνής του και να δοκιμάσει μια πιο αφηγηματική, σχεδόν ομιλητική ερμηνεία. Το «Fireflies» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης.

Μια κινηματογραφική ιστορία γύρω από έναν καλλιτέχνη και τη μούσα του

Η βασική ιδέα του album περιγράφηκε από τους δημιουργούς του ως μια «Black James Bond» αισθητική: κλασικός, κινηματογραφικός ήχος με σύγχρονο ρυθμικό υπόβαθρο. Οι Nina Simone, Nat King Cole και Marvin Gaye βρίσκονται ανάμεσα στις αναφορές του project, ενώ το μουσικό του λεξιλόγιο περνά από τη gospel, τα standards και το doo-wop στη soul, την Afrobeats και το hip-hop.

Παράλληλα, τα τραγούδια σχηματίζουν μια ιστορία γύρω από έναν καλλιτέχνη και τη μούσα του. Η σχέση τους περνά από την έλξη και τον έρωτα, στη δέσμευση, τη σύγκρουση και την προδοσία. Ο Legend έχει διευκρινίσει ότι η γυναίκα αυτή δεν αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο υπαρκτό πρόσωπο, αλλά δημιουργήθηκε ως χαρακτήρας που επέτρεψε στους δύο μουσικούς να αναπτύξουν ελεύθερα την ιστορία.

Ο τίτλος παραπέμπει ταυτόχρονα στις εννέα Μούσες της ελληνικής μυθολογίας. Για τον John Legend, όμως, η έννοια φτάνει και μέχρι τους καλλιτέχνες προηγούμενων γενεών, καθώς, όπως έχει δηλώσει, «οι πρόγονοί μας είναι οι μούσες μας»!

Το ομώνυμο τραγούδι ανοίγει τον δίσκο και παρουσιάζει τα πρώτα κεφάλαια της ταραχώδους σχέσης. Το «Her» στρέφεται σε έναν πιο τρυφερό και νοσταλγικό ήχο, επηρεασμένο από τη μουσική που άκουγε ο Legend μεγαλώνοντας με τον πατέρα του, ενώ στο «Get Back» τα μεγάλα πνευστά και τα έγχορδα φέρνουν στο προσκήνιο την κινηματογραφική διάσταση του album.

Στο «Are You OK?» ένας καβγάς μετατρέπεται σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί η πραγματική αιτία της σύγκρουσης, μέσα από σαρκασμό αλλά και ενσυναίσθηση. Το «Daylight» κινείται σε φωτεινότερο και πιο ανάλαφρο ερωτικό κλίμα, ενώ το «Fireflies» ανοίγει τη θεματολογία προς την ανισότητα, την απώλεια και την ανάγκη για αντοχή.

Το «Bodies On The Floor» και η επιστροφή των Clipse

Μαζί με το album κυκλοφόρησε και το ασπρόμαυρο video του «Bodies On The Floor», με τη συμμετοχή των Clipse και τη σκηνοθεσία του Paul Hunter. (η ανάρτησή του στο YouTube έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 19:00)

Ο John Legend έγραψε το τραγούδι μαζί με τον Samm Henshaw την περίοδο που παρακολουθούσε την αστυνομική σειρά «MobLand». Ο αδιάκοπος κύκλος βίας και εκδίκησης της σειράς πέρασε στους στίχους ως μεταφορά για δύο ανθρώπους που πληγώνουν και προδίδουν ο ένας τον άλλον, αλλά εξακολουθούν να έλκονται και να επιστρέφουν στην ίδια τοξική σχέση.

Στο video, ο Legend εμφανίζεται στο πιάνο ενώ γύρω του εξελίσσεται η ιστορία του ζευγαριού, με τους Pusha T και Malice των Clipse να συμμετέχουν ερμηνεύοντας τα δικά τους μέρη.

Το «Muse» δεν εγκαταλείπει τη soul ταυτότητα ούτε τη φωνητική δύναμη του John Legend. Τις τοποθετεί, όμως, μέσα σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, όπου ο Pharrell Williams δεν λειτουργεί απλώς ως παραγωγός ενός ακόμη album, αλλά ως ο συνεργάτης που τον ωθεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αφηγείται και ερμηνεύει τα τραγούδια του.

Το tracklist του «Muse»

Muse (feat. Pharrell Williams) Pray For Ya Her Introduction Her (feat. Pharrell Williams) Daylight Get Back (feat. Pharrell Williams) Are You OK? (feat. Pharrell Williams) Under The Bridge Introduction Under The Bridge Next Time (feat. Pharrell Williams) Bodies On The Floor – Taps Introduction Bodies On The Floor (feat. Clipse) Doing Me Fireflies (feat. Pharrell Williams) Everything Sail Off