Οι Judas Priest επιστρέφουν στην Αθήνα ως το νέο μεγάλο όνομα του Release Athens 2027, έτοιμοι να μεταφέρουν τους κλασικούς heavy metal ύμνους τους στο Markopoulo Complex, το νέο σπίτι του φεστιβάλ.

Η ανακοίνωση επαναφέρει μία από τις σημαντικότερες μπάντες στην ιστορία του σκληρού ήχου μπροστά στο ελληνικό κοινό, μόλις τρία χρόνια μετά την τελευταία εμφάνισή της στη χώρα μας. Περισσότερα ονόματα που θα πλαισιώσουν τους Judas Priest στη συγκεκριμένη φεστιβαλική ημέρα πρόκειται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Η τρίτη συνάντηση με το Release Athens

Η σχέση των Judas Priest με το Release Athens έχει ήδη γράψει δύο ιδιαίτερα δυνατά κεφάλαια, το 2022 και το 2024. Η νέα εμφάνιση θα είναι η τρίτη τους στο φεστιβάλ, αυτή τη φορά όμως σε έναν διαφορετικό χώρο και σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών τόσο για τη διοργάνωση όσο και για το ίδιο το συγκρότημα.

Από το 2027, το Release Athens εγκαταλείπει την Πλατεία Νερού και μεταφέρεται στο Markopoulo Complex, στον χώρο των Ολυμπιακών Ακινήτων στο Μαρκόπουλο Αττικής. Η νέα εγκατάσταση θα διαθέτει δύο σκηνές, με τη δεύτερη να βρίσκεται κάτω από τέντα 4.000 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και μεγάλο χώρο στάθμευσης. Έχει επίσης ανακοινωθεί η χρήση shuttle buses που θα συνδέουν τον χώρο με τον σταθμό Μετρό Κορωπίου.

Η πρώτη ελληνική εμφάνιση στη μετά-Ian Hill εποχή

Η επικείμενη επιστροφή θα έχει και μία ιστορική ιδιαιτερότητα. Θα είναι η πρώτη συναυλία των Judas Priest στην Ελλάδα μετά την αποχώρηση του Ian Hill, του μπασίστα που βρισκόταν στις τάξεις τους επί 57 χρόνια και συμμετείχε σε κάθε studio album της διαδρομής τους.

Ο Hill ανακοίνωσε πρόσφατα την αποχώρησή του εξαιτίας της προχωρημένης αρθρίτιδας που επηρέαζε τους ώμους, το δεξί χέρι και τα γόνατά του. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε όταν υπέστη σοβαρό τραυματισμό σε τένοντα κατά τη διάρκεια συναυλίας στις Βρυξέλλες. Τη θέση του αναλαμβάνει ο Davey Rimmer, γνωστός από τους Uriah Heep και τους Elegant Weapons, ο οποίος είχε ήδη κληθεί να τον αντικαταστήσει σε εμφάνιση του συγκροτήματος στο Λονδίνο.

Πρόκειται για το τέλος μιας ολόκληρης εποχής, όχι όμως και των Judas Priest που συνεχίζουν ακάθεκτοι. Ο Rob Halford, ο Richie Faulkner, ο Scott Travis και τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν τόσο τις ζωντανές εμφανίσεις όσο και τη δημιουργία νέου υλικού.

Από το «British Steel» στο επόμενο album

Οι Judas Priest συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του heavy metal, όχι μόνο μέσα από τον ήχο τους αλλά και μέσα από την αισθητική με τα δερμάτινα, τα μεταλλικά καρφιά και τη χαρακτηριστική σκηνική παρουσία του Rob Halford.

Δίσκοι όπως τα «Sad Wings of Destiny», «Sin After Sin» και «Stained Class» άνοιξαν τον δρόμο για την παγκόσμια καθιέρωσή τους. Το «British Steel» έδωσε τραγούδια όπως τα «Breaking the Law» και «Living After Midnight», το «Screaming for Vengeance» το «You’ve Got Another Thing Comin’», ενώ το «Painkiller» παραμένει ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς του heavy metal.

Το 2010 κέρδισαν Grammy στην κατηγορία Best Metal Performance και το 2022 τιμήθηκαν από το Rock & Roll Hall of Fame με το Musical Excellence Award. Το πιο πρόσφατο studio album τους, «Invincible Shield», κυκλοφόρησε το 2024, με το «Crown of Horns» να αποσπά υποψηφιότητα για Grammy.

Παράλληλα, οι Judas Priest έχουν ήδη αρχίσει να εργάζονται πάνω στον διάδοχο του «Invincible Shield». Ο Ian Hill πρόλαβε να ηχογραφήσει τα μέρη του μπάσου πριν αποχωρήσει, ενώ οι βασικές ηχογραφήσεις του νέου υλικού έχουν προχωρήσει. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημος τίτλος ή οριστική ημερομηνία κυκλοφορίας.

Στην Αθήνα, οι «Metal Gods» θα επιστρέψουν με ένα ρεπερτόριο που απλώνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες και με τραγούδια όπως τα «Electric Eye», «Turbo Lover», «Hell Bent for Leather», «Painkiller», «Breaking the Law» και «Living After Midnight» να αποτελούν σταθερά σημεία των εμφανίσεών τους.

Τετάρτη 14 Ιουλίου 2027

Markopoulo Complex

Ολυμπιακά Ακίνητα Μαρκόπουλου Αττικής

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 12:00, με αρχική τιμή τα €65 και για περιορισμένο αριθμό.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με αρχική τιμή τα €200.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Έναρξη προπώλησης: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, στις 12:00

Τηλεφωνικές αγορές: 211 770 0000

Online προπώληση: releaseathens.gr και more.com

Έως τις 23 Νοεμβρίου, τα εισιτήρια μπορούν να αποκτηθούν σε τέσσερις άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.