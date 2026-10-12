Ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια στην ιστορία των Judas Priest κλείνει. Ο Ian Hill, ο άνθρωπος που βρισκόταν πίσω από το μπάσο του θρυλικού συγκροτήματος για 57 χρόνια, ανακοίνωσε την αποχώρησή του, εξηγώντας ότι τα προβλήματα υγείας δεν του επιτρέπουν πλέον να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας ολόκληρης συναυλίας.

Η είδηση δεν σημαίνει το τέλος των Judas Priest. Η μπάντα παραμένει ενεργή, ετοιμάζει το επόμενο άλμπουμ της και έχει ήδη βρει τον άνθρωπο που θα αναλάβει τη θέση του Hill: τον Davey Rimmer, γνωστό από τους Uriah Heep και τους Elegant Weapons.

Ο Ian Hill αποκάλυψε ότι εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρή αρθρίτιδα. Η κατάστασή του έχει προχωρήσει στον αριστερό ώμο και στο δεξί χέρι, ενώ προβλήματα υπάρχουν επίσης στον δεξιό ώμο και στα δύο γόνατα. Παυσίπονα, ειδικές αλοιφές και ενέσεις κορτιζόνης τον βοηθούσαν να συνεχίζει, όμως η καθημερινότητα μιας μεγάλης περιοδείας γινόταν ολοένα και δυσκολότερη.

«Πάντα απαντούσα ότι θα συνεχίσω μέχρι να επηρεαστεί η απόδοσή μου. Δυστυχώς, αυτή η στιγμή έφτασε», ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

Ο τραυματισμός που επιτάχυνε την απόφαση

Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ευρωπαϊκής περιοδείας, οι Judas Priest είχαν ζητήσει από τον Davey Rimmer να μάθει ολόκληρο το πρόγραμμά τους, ώστε να βρίσκεται σε ετοιμότητα εάν ο Hill δεν κατάφερνε να ολοκληρώσει κάποια εμφάνιση.

Τελικά, το εναλλακτικό σχέδιο χρειάστηκε να εφαρμοστεί. Λίγο πριν από το encore της συναυλίας στις Βρυξέλλες, ο Ian Hill υπέστη ρήξη τένοντα στον αριστερό ώμο. Δεν μπορούσε πλέον να σηκώσει αρκετά το χέρι του για να φτάσει την ταστιέρα του μπάσου και αναγκάστηκε να απουσιάσει από την επόμενη εμφάνιση της μπάντας στο Λονδίνο.

Ο Rimmer κλήθηκε να τον αντικαταστήσει μέσα σε ελάχιστο χρόνο και, σύμφωνα με τον ίδιο τον Hill, ανταποκρίθηκε εξαιρετικά. Η επιλογή του ως νέου μπασίστα των Judas Priest ήταν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η προφανής λύση.

Παρών σε ολόκληρη τη δισκογραφία τους

Ο Ian Hill εντάχθηκε στους Judas Priest το 1970, μαζί με τον παιδικό του φίλο K.K. Downing, και παρέμεινε το μοναδικό σταθερό μέλος τους μέσα από όλες τις αλλαγές στη σύνθεσή τους.

Το μπάσο του ακούγεται και στα 19 studio albums που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα το συγκρότημα: από το ντεμπούτο Rocka Rolla του 1974 μέχρι το Invincible Shield του 2024. Ανάμεσά τους βρίσκονται δίσκοι που διαμόρφωσαν τον ήχο και την εικόνα του heavy metal, όπως τα Sad Wings of Destiny, British Steel, Screaming for Vengeance, Defenders of the Faith και Painkiller.

Η τελευταία του συνεισφορά στους Judas Priest, πάντως, δεν έχει ακόμη ακουστεί από το κοινό. Ο Hill αποκάλυψε ότι πρόλαβε να ηχογραφήσει τις μπασογραμμές για τα τραγούδια του επόμενου album της μπάντας. Τίτλος και ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Οι Judas Priest συνεχίζουν

Στο δικό τους μήνυμα, οι Judas Priest χαρακτήρισαν τον Ian Hill «ραχοκοκαλιά» του συγκροτήματος, του ευχήθηκαν τα καλύτερα για τη νέα περίοδο της ζωής του και καλωσόρισαν τον Davey Rimmer στην οικογένεια της μπάντας.

Ο Hill εξήγησε ότι, πέρα από την κατάσταση της υγείας του, θέλει πλέον να αναπληρώσει τον χρόνο που στερήθηκε από την οικογένειά του ύστερα από σχεδόν έξι δεκαετίες στα στούντιο και στον δρόμο.

Έτσι, η αποχώρησή του σηματοδοτεί ένα πραγματικό τέλος εποχής, όχι όμως και το τέλος των Judas Priest. Το συγκρότημα προχωρά με νέο μπασίστα και καινούργια μουσική, έχοντας ήδη καταγεγραμμένη στο επόμενο album την τελευταία δισκογραφική παρουσία του ανθρώπου που κράτησε σταθερό τον ρυθμό του για 57 χρόνια!