Η κωμωδία μυστηρίου «Καραμέλες Ούζου», σε κείμενο του βραβευμένου Γιάννη Γαλανόπουλου και σκηνοθεσία Σταύρου Νικολαΐδη, μετά από μια άκρως επιτυχημένη καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, παίζεται στο «Από Μηχανής Θέατρο», στο Μεταξουργείο.

Η υπόθεση του έργου:

Μια «μυστήρια» νύχτα, δύο εγκλωβισμένοι και μπόλικες ανατροπές γέλιου! Έξω αστραπές και βροντές. Μέσα, δύο άνθρωποι παγιδεύονται στον τελευταίο όροφο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου. Ο Βοηθός Σεφ και ο Σερβιτόρος. Κανείς δεν ξέρει πώς και γιατί βρέθηκαν εκεί – ούτε καν οι ίδιοι. Αυτή η νύχτα δεν θα μοιάζει με καμία άλλη… Καθώς οι κεραυνοί φωτίζουν το σκοτάδι, ξετυλίγεται μια σειρά από απρόβλεπτα γεγονότα που ακροβατούν ανάμεσα στο μυστήριο και την κωμωδία. Οι «Καραμέλες Ούζου» είναι γεμάτες ατάκες που «δαγκώνουν», ανατροπές που ξεγελούν και καταστάσεις τόσο παράλογες, που μοιάζουν σχεδόν αληθινές. Όταν το θύμα αποφασίζει να γίνει θύτης, τα πάντα ανατρέπονται.

Το έργο μιλά για τη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, το μπούλινγκ, τις ψυχικές αντοχές και τις μικρές “θεραπείες” που αναζητούμε όλοι, από τα χάπια μέχρι το ίδιο το χιούμορ, ακόμη και απέναντι στον θάνατο… Κι αν η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, στις «Καραμέλες Ούζου» αυτό το πιάτο σερβίρεται καυτό, πικάντικο και άκρως ξεκαρδιστικό! Όσο για το φινάλε: γλυκόπικρο και συγκινητικό, φέρνει μια τεράστια ανατροπή που κανένας δεν περιμένει και θα τη θυμάστε για καιρό…

Θερμή παράκληση να μην αποκαλύψετε το φινάλε στους φίλους σας!!!

Ταυτότητα παράστασης

Kείμενο: Γιάννης Γαλανόπουλος

Σκηνοθεσία: Σταύρος Νικολαΐδης

Πρωταγωνιστούν: Σταύρος Νικολαΐδης, Βασίλης Κούκουρας, Γιάννης Γαλανόπουλος, Ραδιοφωνική συμμετοχή: Κατερίνα Ζαρίφη

Σκηνικά – μουσική επιμέλεια: Σταύρος Νικολαΐδης

Κουστούμια: Ολυμπία Μυλωνά

Σχεδιασμός φωτισμών: Θοδωρής Κόκκινος

Φωτογραφίες: Νίκος Ζαχαρόπουλος

Σχεδιασμός αφίσας: Λιάννα Βασιλάρα

Στούντιο ηχογράφησης – Μιξάζ: Σπύρος Κολαΐτης

Γραφείο Τύπου και επικοινωνία:Βάσω Σωτηρίου

Παραγωγή: Δημήτρης Μαροσούλης

Κάθε Δευτέρα 20:00 & Τρίτη στις 21:00

Διάρκεια: 95’ χωρίς διάλειμμα

Από Μηχανής Θέατρο

Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο, Αθήνα

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2105232097

Εισιτήρια:

ΤΑΜΕΙΟ – 18 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ – 15 ΕΥΡΩ

ΑΝΩ ΤΩΝ 65, ΑΜεΑ, ΑΝΕΡΓΟΙ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ – 12 ΕΥΡΩ

Προπώληση: more.com