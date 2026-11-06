Η παράσταση «Κατά Μέτωπον» της Χριστίνας Λαμπούση ανεβαίνει στο Θέατρο Εν Αθήναις, σε σκηνοθεσία Λίλλυς Μελεμέ, με τους Κάτια Γέρου, Κώστα Καζανά και Νίκο Νίκα.

Τρία αδέλφια συναντιούνται ξανά, μετά από χρόνια, με αφορμή την κηδεία του πατέρα τους στο σπίτι όπου γεννήθηκαν, στα Κύθηρα. Η μεγαλύτερη αδελφή, η Αθηνά, έχει παραμείνει στο νησί, αφοσιωμένη στη φροντίδα των γονιών τους. Τα δύο αδέλφια που επιστρέφουν απρόθυμα για το οικογενειακό καθήκον, ο Σπύρος και ο Νίκος, ανακαλύπτουν τυχαία ένα καλά κρυμμένο οικογενειακό μυστικό που ανατρέπει όσα γνώριζαν μέχρι τότε.

Όταν η σιωπή τελειώνει

Το μυστικό λειτουργεί καταλυτικά και προκαλεί ένα ντόμινο αποκαλύψεων. Αδελφικές σχέσεις δοκιμάζονται, παλιές πληγές επιστρέφουν στην επιφάνεια και αλήθειες που έμεναν για χρόνια κρυμμένες ζητούν να ειπωθούν.

Μέσα από συγκρούσεις, αιχμηρό χιούμορ αλλά και τρυφερότητα, οι τρεις ήρωες κάνουν το δικό τους προσωπικό «ταξίδι στα Κύθηρα» και αναγκάζονται να κοιτάξουν ο ένας τον άλλον χωρίς υπεκφυγές.

Το σκηνοθετικό σημείωμα

Η Λίλλυ Μελεμέ περιγράφει τους τρεις ήρωες ως ζωές εγκλωβισμένες σε προσδοκίες και ρόλους που άλλοι όρισαν για εκείνους: «Η Αθηνά, το παιδί που δεν “έπρεπε”. Ο Σπύρος, το παιδί που δεν “έσπασε”. Ο Νίκος, το παιδί που δεν “ήταν”».

Η σύγκρουση, όπως σημειώνει, γίνεται αναπόφευκτη αλλά και αποκαλυπτική. Όταν οι βεβαιότητες κλονίζονται και οι άμυνες καταρρέουν, οι ήρωες καλούνται να αντικρίσουν το παρελθόν χωρίς άλλοθι και χωρίς την ασφάλεια της σιωπής.

Κείμενο: Χριστίνα Λαμπούση

Σκηνοθεσία: Λίλλυ Μελεμέ

Σκηνικά – Κοστούμια: Χαρά Κονταξάκη

Πρωτότυπη μουσική: String Demons

Φωτισμοί: Στέβη Κουτσοθανάση

Φωτογραφίες: Υπατία Κορνάρου

Βοηθοί σκηνοθέτη: Ειρήνη Ζενάκου, Κατερίνα Παγιάτη, Κλειώ Τσολιά

Social media: Στέφανη Ιωάννου

Graphic art / αφίσα: Σοφία Θεολόγου

Παίζουν: Κάτια Γέρου, Κώστας Καζανάς, Νίκος Νίκας

Πρεμιέρα: Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026

Παραστάσεις: κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Διάρκεια: 100 λεπτά

Θέατρο Εν Αθήναις

Ιάκχου 19, Αθήνα

Εισιτήρια: 18€ κανονικό, 13€ μειωμένο για ανέργους, φοιτητές, ΑμεΑ και άνω των 65 ετών.

Προπώληση: more.com