Η Κατερίνα επιστρέφει με το νέο της τραγούδι «Αστροφεγγιά», μια σύγχρονη μουσική πρόταση που συνδυάζει τη μελωδικότητα με το συναίσθημα, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία.

Τη μουσική υπογράφει ο Θανάσης Πετρέλης και τους στίχους ο Νίκος Σαρρής, δημιουργώντας ένα τραγούδι γεμάτο λυρισμό και δυνατές εικόνες.

Με τη νέα της κυκλοφορία «Αστροφεγγιά», η Κατερίνα μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναίσθημα, θάλασσα και ρομαντισμό.

Η σύγχρονη παραγωγή αναδεικνύει ιδανικά τη μελωδία και το συναίσθημα του τραγουδιού, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που ακούγεται οικείο από την πρώτη στιγμή και μένει στο μυαλό του ακροατή.