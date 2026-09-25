Η παράσταση «Κάθε Τρίτη με τον Μόρι», βασισμένη στο παγκόσμιο best seller του Mitch Albom, επιστρέφει στο Θέατρο Ιλίσια για έναν σύντομο κύκλο παραστάσεων, με τον Γρηγόρη Βαλτινό και τον Γιάννη Σαρακατσάνη ξανά στους δύο κεντρικούς ρόλους.

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και την καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία που σημείωσε, η παράσταση επιστρέφει δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να ανακαλύψει ή να ξαναζήσει την ιστορία του Morrie Schwartz και του πρώην μαθητή του, Mitch Albom.

Μαθήματα ζωής κάθε Τρίτη

Ο Γρηγόρης Βαλτινός ενσαρκώνει ξανά τον Morrie Schwartz, σε μια ερμηνεία που τιμήθηκε το 2019 με Βραβείο Αθηνοράματος και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό θέατρο. Στο πλευρό του, ο Γιάννης Σαρακατσάνης υποδύεται τον Mitch Albom, τον συγγραφέα του έργου, παίζοντας τον ρόλο με χαρακτηριστική αμεσότητα και ειλικρίνεια.

Οι δύο ηθοποιοί συναντιούνται πάλι επί σκηνής σε μια παράσταση που έχει συγκινήσει χιλιάδες θεατές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, φωτίζοντας με απλότητα και ανθρωπιά τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής. Μέσα από μία συγκινητική αλλά και συχνά απρόσμενα χιουμοριστική διαδρομή, το έργο μιλά για τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης, τη φιλία, την απώλεια, τη συγχώρεση και όσα τελικά δίνουν ουσιαστικό νόημα στην ύπαρξή μας.

Το έργο των Jeffrey Hatcher και Mitch Albom, βασισμένο στο «Tuesdays with Morrie», έχει συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Μέσα από τη βαθιά ανθρώπινη σχέση του χαρισματικού καθηγητή κοινωνιολογίας Morrie Schwartz με τον πρώην μαθητή του Mitch, ξετυλίγεται μια σειρά από πολύτιμα «μαθήματα ζωής». Κάθε Τρίτη, οι δύο άνδρες συναντιούνται και συνομιλούν για όσα συχνά ξεχνάμε μέσα στην καθημερινότητα: την ουσία των ανθρώπινων σχέσεων, την αποδοχή, την ευγνωμοσύνη και τη δύναμη να ζεις αληθινά μέχρι το τέλος.

Η παράσταση επιστρέφει για να υπενθυμίσει πως οι πιο σημαντικές αλήθειες της ζωής βρίσκονται πολύ συχνά στις πιο απλές ανθρώπινες στιγμές.

Παίζουν:

Γρηγόρης Βαλτινός

Γιάννης Σαρακατσάνης

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Βαλτινός

Μετάφραση: Ζαφείρης Χαϊτίδης

Απόδοση: Νικορέστης Χανιωτάκης / Γρηγόρης Βαλτινός

Σκηνικά: Γιάννης Μουρίκης

Κοστούμια: Γιώργος Σεγρεδάκης

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Φωτογραφίες: Διονύσης Κούτσης

Τρέιλερ παράστασης: Βασίλης Καγκελάρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Σεμέλη Δημητρακοπούλου

Παραγωγή: Θέασις Δράσεις Πολιτισμού

Πρεμιέρα: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις:

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 18:00

έως 8 Νοεμβρίου 2026

Διάρκεια: 120΄

Θέατρο Ιλίσια

Παπαδιαμαντοπούλου 4, Ιλίσια

Τηλ.: 210 7210045

Εισιτήρια: 24€ κανονικό, 22€ μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ), 20€ ενιαίο στον εξώστη

Προπώληση: more.com