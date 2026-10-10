Η νέα μαύρη κωμωδία «Κατίνα, πάρε μια ανάσα» της Κατερίνας Παπασιδέρη ανεβαίνει στο Θέατρο Μικρό Χορν, με μια ιστορία για τον φόβο, την ανασφάλεια, την επιβίωση και εκείνες τις στιγμές όπου μια σκέψη μπορεί να μεγαλώσει τόσο, ώστε να μοιάζει με τη μοναδική διέξοδο.

Η Κατίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πραγματικότητα που στενεύει γύρω της. Οικονομικές δυσκολίες, μοναξιά, ευθύνες και μια ολόκληρη ζωή αφιερωμένη στη φροντίδα των άλλων την οδηγούν σε μια αλυσίδα αποφάσεων που σταδιακά ξεπερνούν κάθε λογική.

Τι συμβαίνει όταν η ανασφάλεια συναντά τον παραλογισμό; Όταν η απογοήτευση μετατρέπει μια σκέψη σε εμμονή και ένας άνθρωπος, πιεσμένος από την καθημερινότητα, παίρνει ένα λάθος «δρομολόγιο» χωρίς να ξέρει πια πώς να επιστρέψει;

Ανάμεσα στο απρόσμενο, το κωμικό και το βαθιά ανθρώπινο, η καθημερινότητα της ηρωίδας αρχίζει να παραμορφώνεται. Δεν χρειάζεται να συμβεί κάτι εξωπραγματικό για να χαθεί κανείς· αρκεί ένας φόβος που επιμένει, μια σκέψη που γιγαντώνεται και η αίσθηση ότι όλα έχουν τελειώσει.

Μόνο που για την Κατίνα ίσως τίποτα δεν έχει τελειώσει. Ίσως, αντίθετα, κάπου εκεί να αρχίζει η πραγματική της ιστορία. Με χιούμορ, πίκρα και τρυφερότητα, η παράσταση μιλά για την ανθρώπινη αντοχή και για την ανάγκη, πριν από οτιδήποτε άλλο, να σταματήσουμε για λίγο και να πάρουμε μια ανάσα.

Συντελεστές:

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Κατερίνα Παπασιδέρη

Δραματουργική επεξεργασία: Κατερίνα Παπασιδέρη, Μίμης Καπέρδος

Σκηνικά – Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Φωτισμοί: Βλάσσης Θεοδωρίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Αθηνά Λάτση

Φωτογραφίες & trailer παράστασης: Έφη Καρανικόλα

Παίζουν: Κατερίνα Παπασιδέρη, Γωγώ Βογάσαρη, Διονύσης Λάνης

Πρεμιέρα: 21 Οκτωβρίου 2026

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Κάθε Τετάρτη στις 21:00

Διάρκεια: 70 λεπτά

Θέατρο Μικρό Χορν

Αμερικής 10, Αθήνα

Τηλέφωνο: 211 1000 365

Τιμές εισιτηρίων:

Πλατεία & θεωρεία: 18€

Φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ (χωρίς αμαξίδιο): 16€

Θέσεις περιορισμένης ορατότητας: 14€

Προπώληση: more.com