Το «Χορεύοντας στη Λούνασα» του Ιρλανδού συγγραφέα Brian Friel επιστρέφει για δεύτερη σεζόν στον «Πίσω Χώρο», τη μικρή πειραματική σκηνή του Θεάτρου Κάτω απ’ τη Γέφυρα, σε σκηνοθεσία Νίκου Δαφνή.

Το έργο αφηγείται τη ζωή πέντε αδελφών που ζουν παγιδευμένες ανάμεσα στη σκληρή επιβίωση, τις ηθικές προκαταλήψεις και τις κοινωνικές συμβάσεις ενός ακραίου συντηρητισμού.

Η μουσική και ο χορός ως διέξοδος

Πρόκειται για ένα έργο αναπόλησης, όπου η μουσική και ο χορός λειτουργούν ως λυτρωτική διέξοδος από την ενοχή και την καταπίεση. Η κέλτικη μουσική διαπερνά τον κόσμο των ηρώων, ενώ ο χορός καθορίζει τη ζωή και τη μοίρα ενός μικρόκοσμου που βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Τρυφερό και σκληρό ταυτόχρονα, το έργο μιλά για την αγάπη και την επιθυμία να ζήσει κανείς, έστω και για λίγο, κόντρα στους περιορισμούς της ζωής.

Το «Χορεύοντας στη Λούνασα» γράφτηκε το 1990 και παρουσιάστηκε στο Abbey Theatre του Δουβλίνου και στο Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου, όπου διακρίθηκε ως καλύτερο θεατρικό έργο της χρονιάς.

Η υποδοχή της παράστασης

Η πρώτη σεζόν της παράστασης απέσπασε θετικές κριτικές, με ιδιαίτερες αναφορές στη συλλογική λειτουργία του θιάσου, στη σκηνοθετική προσέγγιση του Νίκου Δαφνή και στη μουσική και κινησιολογική επιμέλεια της Κωνσταντίνας Σαραντοπούλου.

Οι κριτικές στάθηκαν επίσης στη σκηνή του χορού ως κομβικό σημείο της παράστασης, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η μικρή σκηνή του «Πίσω Χώρου» ενισχύει την αίσθηση εγγύτητας ανάμεσα στους ηθοποιούς και το κοινό.

Συντελεστές

Μετάφραση: Νίκος Χουρμουζιάδης

Σκηνοθεσία: Νίκος Δαφνής

Σκηνικό – Ενδυματολογική επιμέλεια: Ελένη Σουμή

Μουσική επιμέλεια – Χορογραφίες: Κωνσταντίνα Σαραντοπούλου

Φωτισμοί: Νίκος Μαυρόπουλος, Ηλιάνα Νάντσιου

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαντώ Δαφνή

Φωτογραφίες: Σπύρος Περδίου

Γραφιστικά: Μαριέτα Ρούσσου

Παίζουν: Γωγώ Βογάσαρη, Μαρουσώ Γεωργοπούλου, Θέμιδα Γκέκου, Νίκος Καραστέργιος, Πασχάλης Μερμιγκάκης, Θάνος Ρούμπος, Κωνσταντίνα Σαραντοπούλου, Κατερίνα Τσεβά.

Πρεμιέρα: Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026

Παραστάσεις: Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 20:00

Διάρκεια: 100 λεπτά με διάλειμμα

Θέατρο Κάτω απ’ τη Γέφυρα – Πίσω Χώρος

Πλατεία ΗΣΑΠ, Νέο Φάληρο

Πληροφορίες: 210 4816200

Εισιτήρια: 18€ γενική είσοδος, 15€ μειωμένο. Υπάρχουν ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις άνω των 10 ατόμων.

Σημείωση: Μετά την έναρξη της παράστασης δεν επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα.