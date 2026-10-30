Το «Lacrimosa ή το Απέπρωτο» του Θανάση Τριαρίδη επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου NOŪS Creative Space, σε σκηνοθεσία Χρήστου Καρασαββίδη.

Η παράσταση, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την περασμένη θεατρική περίοδο, ανεβαίνει ξανά για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Η υπόθεση

Ένα ζευγάρι επιτυχημένων δικηγόρων εξαφανίζεται μυστηριωδώς, αφήνοντας πίσω του τα εντεκάχρονα τότε παιδιά του, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, καθώς και κάποιους ακατάληπτους στίχους σε ένα μωβ τετράδιο.

Έντεκα χρόνια αργότερα, τα δύο αδέλφια, που πλέον είναι γύρω στα είκοσι δύο, αποφασίζουν να επιστρέψουν σε εκείνη τη νύχτα και να την αναπαραστήσουν μέσα από μια αυτοσχέδια τελετή. Ο Κ και η Ρ επιλέγουν να υποδυθούν τους γονείς τους, προσπαθώντας να καταλάβουν τι συνέβη, ποια ήταν τα αίτια της εξαφάνισης και ποια ήταν πραγματικά η σχέση των γονιών με τα παιδιά που άφησαν πίσω.

Το έργο κινείται γύρω από τη μνήμη, τις ταυτότητες, το τραύμα και την ανάγκη να ερμηνεύσουμε όσα ίσως δεν μπορούν να ερμηνευθούν. Οι δύο ήρωες επιστρέφουν ξανά και ξανά σε όσα συνέβησαν, μέσα σε ένα παιχνίδι ρόλων που σταδιακά μετατρέπεται σε αναμέτρηση με τον εαυτό τους.

Το σημείωμα του συγγραφέα

Ο Θανάσης Τριαρίδης περιγράφει το «Lacrimosa» ως ένα έργο για «τη μεγάλη αποτυχία της ζωής να ερμηνεύσει τον εαυτό της», μιλώντας για δύο αδέλφια που προσπαθούν να γίνουν οι χαμένοι γονείς τους και να πλησιάσουν τη «Σχισμή» που διατρέχει το έργο.

Όπως σημειώνει, στον κόσμο του «Lacrimosa» δεν υπάρχει ένα σαφές πεπρωμένο που περιμένει τους ανθρώπους, αλλά μια διαρκής αμφιβολία γύρω από την ταυτότητα, την αγάπη, την αλήθεια και το αν υπάρχει τελικά τρόπος να ξαναγεννηθεί κάτι μέσα από την απώλεια.

Η σκηνοθετική προσέγγιση

Ο Χρήστος Καρασαββίδης προσεγγίζει το κείμενο ως μια τελετουργία γύρω από τη θυσία, το σώμα, την ενοχή και τη βία. Η σκηνοθεσία απομακρύνεται από τον ρεαλισμό και επιχειρεί να τοποθετήσει τον θεατή μέσα σε έναν σκηνικό μηχανισμό όπου το ιερό και το βέβηλο, η μνήμη και το τραύμα, συνυπάρχουν.

Οι ερμηνείες βασίζονται στη σωματικότητα, στις εκρήξεις και στις καταρρεύσεις, ενώ ο φωτισμός και ο ήχος λειτουργούν ως οργανικά μέρη της δράσης. Στόχος της παράστασης είναι να δημιουργήσει μια εμπειρία που δεν προσφέρει εύκολες απαντήσεις, αλλά επιδιώκει να ταράξει τις βεβαιότητες του θεατή.

Η παράσταση είναι κατάλληλη μόνο για θεατές άνω των 18 ετών.

Συντελεστές:

Κείμενο: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία: Χρήστος Καρασαββίδης

Δραματουργική επεξεργασία: Δανάη Δημοπούλου, Χρήστος Καρασαββίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη Δημοπούλου

Σκηνογραφία: Στέφανος Λώλος

Μουσική επιμέλεια: Χρήστος Καρασαββίδης

Σχεδιασμός φώτων: Χρήστος Καρασαββίδης, Βασίλης Κοντογιάννης

Σχεδιασμός αφίσας: Δανάη Δημοπούλου

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Λευτέρης, Βαγγέλης Ευαγγελίου

Βίντεο: Βαγγέλης Ευαγγελίου

Επικοινωνία: Κατερίνα Γρυλλάκη, Μαρία Τότσκα

Εκτέλεση παραγωγής: Νίκος Τριανταφύλλου

Επί σκηνής:

Κάτια Νεκταρίου

Βασίλης Τριανταφύλλου

Πρεμιέρα: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Διάρκεια: 100 λεπτά

Θέατρο NOŪS Creative Space

Τροίας 34, Αθήνα 11255

5΄ από τον σταθμό ΗΣΑΠ «Βικτώρια»

Τηλ. κρατήσεων: 210 8237333

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 15€

Μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ): 12€

Ατέλεια: 8€

Προπώληση: Ticket Services

Και στη Θεσσαλονίκη

Μέσα στον Νοέμβριο η παράσταση θα παρουσιαστεί και στο Θέατρο Αυλαία στη Θεσσαλονίκη, με τη Δανάη Δημοπούλου και τον Βασίλη Τριανταφύλλου, για έξι παραστάσεις στις 11, 12, 18, 19, 25 και 26 Νοεμβρίου 2026.

Θέατρο Αυλαία

Τσιμισκή 136, Θεσσαλονίκη

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση: Ticket Services