Το «Πλυντήριο» του Θανάση Τριαρίδη ανεβαίνει στη Μεγάλη Σκηνή του Θεάτρου 104, σε σκηνοθεσία Ανδρόνικου Κωνσταντίνου Δημόπουλου, με την Ελίνα Ρίζου και τη Φραγκίσκη Μουστάκη στους δύο κεντρικούς γυναικείους ρόλους.

Το δυστοπικό έργο φέρνει δύο μητέρες αντιμέτωπες με τον ολοκληρωτισμό, την τυφλή υπακοή στην εξουσία και την ικανότητα του ανθρώπου να συνηθίζει το κακό, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της προσωπικής κρίσης και της ηθικής ευθύνης.

Όταν ο «Νόμος» γίνεται απρόσωπη δύναμη

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται ένα δύσκολο ερώτημα: τι συμβαίνει όταν ο «Νόμος» λειτουργεί ως μια ανώτερη, απρόσωπη δύναμη, στην οποία οι άνθρωποι παραδίδουν σταδιακά την κρίση και την ευθύνη τους;

Το «Πλυντήριο» λειτουργεί ως σύμβολο μιας κοινωνίας που επιχειρεί να «καθαρίσει» τα πάντα, συνθλίβοντας μαζί κάθε μορφή ιδεολογίας και ανθρωπιάς. Η παράσταση στρέφει το βλέμμα στην εξοικείωση με τη βία και στον τρόπο με τον οποίο ακόμη και ακραίες πράξεις μπορούν να δικαιολογηθούν όταν παρουσιάζονται ως αναγκαίες για το «κοινό καλό».

Η σκηνοθετική προσέγγιση

Ο Ανδρόνικος Κωνσταντίνος Δημόπουλος, μαθητής του δημιουργού Béla Tarr, προσεγγίζει το έργο ως κοινωνική και πολιτική σάτιρα, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο της τυφλής υπακοής στην εξουσία και στις ιδεολογίες της.

Σύμφωνα με το πλαίσιο της παράστασης, η μεγαλύτερη απειλή δεν βρίσκεται μόνο στην ίδια τη βία, αλλά και στην ικανότητα των ανθρώπων να τη συνηθίζουν, να τη δικαιολογούν και τελικά να τη θεωρούν φυσιολογική ή αναγκαία.

Συντελεστές

Κείμενο: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία: Ανδρόνικος Κωνσταντίνος Δημόπουλος

Σκηνογράφος: Μικαέλα Λιάκατα

Ενδυματολόγος: Βασιλική Σύρμα

Σχεδιασμός φωτισμών: Φίλη Ολσέφσκι

Σχεδιασμός ήχου: Ηλίας Φλάμμος

Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Κόκορη

Βοηθός σκηνογράφου: Μαρίνα Ντολτσέτι

Κατασκευή σκηνικού: Νίκος Κανδύλης, PHE Senic Construction

Παίζουν: Ελίνα Ρίζου, Φραγκίσκη Μουστάκη

Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 16 ετών.

Από 14 Νοεμβρίου 2026

Κάθε Σάββατο στις 21:15 και Κυριακή στις 18:00

Για 20 παραστάσεις

Θέατρο 104 – Μεγάλη Σκηνή

Ευμολπιδών 41, Αθήνα



Τιμές εισιτηρίων:

Early bird: 12 ευρώ

Φοιτητές, άνεργοι, 65+, ΑμεΑ, ατέλειες, πολύτεκνοι: 13 ευρώ

Κανονικό: 15 ευρώ

Προπώληση: Ticket Services