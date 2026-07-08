Οι Les Au Revoir επιστρέφουν αυτό το καλοκαίρι με μια ξεχωριστή κυκλοφορία, παρουσιάζοντας μια νέα δική τους εκδοχή στο πολυαγαπημένο τραγούδι από τα 90’s “Παράξενη Αγάπη”. Την μουσική υπογράφει ο διακεκριμένος συνθέτης και διεθνούς φήμης πιανίστας Στέφανος Κορκολής, στον οποίο ανήκει η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού, ενώ τους στίχους έχει γράψει η καταξιωμένη στιχουργός Άντα Δούκα. Ένα τραγούδι που μιλάει για το πιο έντονο ανθρώπινο συναίσθημα, τον ερώτα, που κάποιες φορές ακροβατεί ανάμεσα στην αγάπη, την εμμονή και τις αντιφάσεις.

Με απόλυτο σεβασμό στο πρωτότυπο έργο και ταυτόχρονα με μια φρέσκια καλλιτεχνική ματιά, οι Les Au Revoir δίνουν νέα πνοή στις μελωδίες διανθίζοντάς τες με φυσικά πνευστά, δυναμικά τύμπανα και σύγχρονα στοιχεία που συνυπάρχουν αρμονικά σε μια ενορχήστρωση υψηλής αισθητικής, καθώς η ιδιαίτερη ερμηνευτική προσέγγιση, αναδεικνύει μια έντονη συναισθηματική διάσταση στο τραγούδι!

Για ακόμη μία φορά, το συγκρότημα επιβεβαιώνει τη μοναδική καλλιτεχνική του ταυτότητα, συνδυάζοντας διαχρονικές μελωδίες με σύγχρονους ήχους και ηλεκτρονικές επιρροές. Η ξεκάθαρη αισθητική τους και η δημιουργική τους συνέπεια έχουν καθιερώσει τους Les Au Revoir ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα και αναγνωρίσιμα μουσικά σχήματα της ελληνικής σκηνής.

Η “Παράξενη Αγάπη” αφηγείται τη διαρκή σύγκρουση ανάμεσα στην αγάπη και το μίσος, αποτυπώνοντας με ένταση τη δύναμη ενός συναισθήματος που κυριεύει, μεταμορφώνει και αφήνει ανεξίτηλο το αποτύπωμα του. Οι Les Au Revoir “ντύνουν” αυτή την ιστορία με πρωτότυπες μουσικές ιδέες και τη χαρακτηριστική τους ευαισθησία, παρουσιάζοντας μια διασκευή που φιλοδοξεί να ξεχωρίσει και να αποτελέσει ένα από τα πιο όμορφα μουσικά ακούσματα του φετινού καλοκαιριού!

Οι Les Au Revoir είναι:

Κώστας Καραμήτσος (Πλήκτρα – Programming)

Λεωνίδας Αναγνώστου (Ακουστική Κιθάρα)

Έλενα Ηλιάδου (Τραγούδι)

Αγάπη παράξενη με μίσος δεμένη

Δεν ξέρω πώς γίνεται και τι μου συμβαίνει

Η αγάπη παράξενη και πού με πηγαίνει

Στο πάθος της χάνομαι σαν φλόγα που τρέμει

Η αγάπη παράξενη τα πάντα μου κλέβει

Με κάνει να πνίγομαι και με κυριεύει

Η αγάπη παράξενη με μίσος δεμένη

Στα δίχτυα της πιάνομαι και με πεθαίνει

Μισώ το καθετί που αγγίζεις

Και δεν είμαι εγώ

Μισώ να βλέπω να δακρύζεις

Και να μη φταίω εγώ

Μισώ αυτόν που αντικρίζεις

Αν δεν είμαι εγώ

Μισώ τον εαυτό μου γιατί σ’ αγαπώ

Μισώ το καθετί που αγγίζεις

Και δεν είμαι εγώ

Μισώ να βλέπω να δακρύζεις

Και να μη φταίω εγώ

Μισώ αυτόν που αντικρίζεις

Αν δεν είμαι εγώ

Μισώ τον εαυτό μου γιατί σ’ αγαπώ

Αγάπη παράξενη φωνή που σωπαίνει

Μ’ αγγίζεις και γίνομαι φωτιά παγωμένη

Η αγάπη παράξενη με μίσος δεμένη

Στα δίχτυα της πιάνομαι και με πεθαίνει

Μισώ το καθετί που αγγίζεις

Και δεν είμαι εγώ

Μισώ να βλέπω να δακρύζεις

Και να μη φταίω εγώ

Μισώ αυτόν που αντικρίζεις

Αν δεν είμαι εγώ

Μισώ τον εαυτό μου γιατί σ’ αγαπώ

Μισώ το καθετί που αγγίζεις

Και δεν είμαι εγώ

Μισώ να βλέπω να δακρύζεις

Και να μη φταίω εγώ

Μισώ αυτόν που αντικρίζεις

Αν δεν είμαι εγώ

Μισώ τον εαυτό μου γιατί σ’ αγαπώ

Μα ο έρωτάς μου είσαι εσύ

Μη ρωτάς αν πρέπει και γιατί

Ζω και η αιτία είσαι εσύ

Και η αιτία είσαι εσύ