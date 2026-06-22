Οι Λόγος Τιμής επιστρέφουν στους δρόμους για μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ζωντανά το νέο τους άλμπουμ, «Ένοχοι Και Αθώοι».

Έχοντας διανύσει πάνω από μία δεκαετία αδιάκοπης παρουσίας και έχοντας εδραιωθεί ως ένα από τα πιο επιδραστικά σχήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής, βρίσκονται σήμερα στην πιο ώριμη, δημιουργική και δυναμική φάση της πορείας τους.

Με νέο υλικό, αγαπημένα κομμάτια που έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή και τη μοναδική ενέργεια που χαρακτηρίζει κάθε τους εμφάνιση, οι Λόγος Τιμής υπόσχονται μια σειρά συναυλιών που θα μετατρέψουν κάθε στάση της περιοδείας σε μια αυθεντική γιορτή του ελληνικού rap.

4.7.26 – Αθήνα – ΟΑΚΑ

7.7.26 – Ιωάννινα – Stage Ιωάννινα

10.7.26 – Καρδίτσα – Plastiras Lake Festival

11.7.26 – Κατερίνη – Mad Jackals

14.7.26 – Σέρρες – Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

16.7.26 – Έδεσσα – Φεστιβάλ Πόζαρ 2026

18.7.26 – Κομοτηνή – Ανοιχτό ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής

30.7.26 – Ελάτεια – 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτειας

31.7.26 – Νεστόριο – River Party

2.8.26 – Αμβρακία – Amvrakia Festival

5.8.26 – Αρχαία Ολυμπία – Θέατρο Φλόκα

6.8.26 – Καλαμάτα – Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής

8.8.26 – Ναύπλιο – Lelekios Fiesta

25.8.26 – Χανιά – Στρατόπεδο Μαρκοπούλου

26.8.26 – Ηράκλειο – ΕΛΜΕΠΑ (Πρώην ΤΕΙ)

28.8.26 – Λάρισα – Φεστιβάλ Τυρνάβου

3.9.26 – Κύπρος – Κοινοτικό Πάρκο Λυμπιών

18.9.26 – Χαλκίδα – Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας

19.9.26 – Πάτρα – Royal Theater Open Air

3.10.26 – Θεσσαλονίκη – Θέατρο Γης