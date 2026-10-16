Η LP κυκλοφόρησε σήμερα, 16 Οκτωβρίου, τη δική της εκτέλεση στο «Harvest Moon» του Neil Young. Η φωνή που γνωρίσαμε μέσα από το «Lost on You» συμμετέχει με το τραγούδι αυτό στη συλλογή Heart of Gold: The Songs of Neil Young, Vol. 3 – Into the Black, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου.

Το «Harvest Moon» πρωτοκυκλοφόρησε το 1992, στον ομώνυμο δίσκο του Young. Η νέα ηχογράφηση της LP είναι ήδη διαθέσιμη ως single, πριν από την κυκλοφορία ολόκληρης της συλλογής.

Τραγούδια του Neil Young για το Bridge School

Η συλλογή έχει και φιλανθρωπικό σκοπό: τα έσοδά της θα διατεθούν στο The Bridge School, τον οργανισμό που ίδρυσαν ο Neil και η Pegi Young το 1986, με αφετηρία τις ανάγκες επικοινωνίας και εκπαίδευσης του γιου τους, Ben. Οι καλλιτέχνες παραχώρησαν τις ηχογραφήσεις τους για να στηρίξουν το έργο του.

Στον τρίτο τόμο, μαζί με την LP, συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι King Princess, Modest Mouse με τους Califone, Ben Gibbard, MJ Lenderman, Cold War Kids και Kurt Vile. Το «Harvest Moon» είναι έτσι μία από τις δώδεκα διαφορετικές προσεγγίσεις στο έργο του Neil Young που συγκεντρώνει ο δίσκος.