Η Μαριάνα Μασμανίδου έρχεται στο Symposium Music Bar για μια ζωντανή εμφάνιση με τον Δημήτρη Σιάμπο στην κιθάρα και τον Κώστα Πατσιώτη στο κοντραμπάσο.

Με λιτά μέσα, οι τρεις μουσικοί επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα ατμοσφαιρικό μουσικό τοπίο, μέσα από το οποίο το ελληνικό τραγούδι αποκτά χώρο να αναπνεύσει και να λειτουργήσει ως κοινός τόπος συνάντησης.

Στο πρόγραμμα θα βρίσκεται και η νέα εκτέλεση της Μαριάνας Μασμανίδου στις «Θάλασσες» των Μάριου Τόκα και Σαράντη Αλιβιζάτου, με την οποία συστήθηκε πρόσφατα δισκογραφικά. Η δική της προσέγγιση στο τραγούδι κινείται σε πιο εσωστρεφή και προσωπική κατεύθυνση, μαζί με επιλογές από τη σύγχρονη αλλά και την παλαιότερη έντεχνη τραγουδοποιία.

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:00

Symposium Music Bar

Χαρ. Τρικούπη 79, Αθήνα

Τηλέφωνο κρατήσεων: 697 590 8548

Είσοδος: 5€