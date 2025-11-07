Μετά τις από ένα γεμάτο Καλοκαίρι, που ο Μίλτος Πασχαλίδης γιόρτασε τα 30 χρόνια του στη Δισκογραφία, οι χειμερινές εμφανίσεις του ξεκινάνε από την αγαπημένη Θεσσαλονίκη.

Γνωστός για την μοναδική ατμόσφαιρα των ζωντανών εμφανίσεων του, που το ένα τραγούδι οδηγεί στο επόμενο, σε μια απρόβλεπτη διαδρομή με τόσες στιγμές συγκίνησης που σύντομα ακροατές και κοινό γίνονται μια παρέα που τραγουδάν μαζί.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης μαζεύει τις σημαντικότερες στιγμές από τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία, αναπολεί τις συνεργασίες και τις φιλίες που οδήγησαν σε δημιουργικές στιγμές και σπάνιες αναμνήσεις και μας καλεί να τις θυμηθούμε μαζί του, στη σκηνή του Block 33.

Παίζουν:

Θύμιος Παπαδόπουλος – Πνευστά

Πάρις Περυσινάκης – Λύρα, Μαντολίνο

Γιάννης Μπελώνης–Πιάνο

Νίκη Γρανά – Ακορντεόν, Τραγούδι

Λάμπης Κουντουρόγιαννης – Ηλεκτρική Κιθάρα

Αντωνία Τσολάκη – Μπάσο

Ηλίας Δουμάνης–Τύμπανα

Πασχάλης Κολέντσης, Σωτήρης Παπάκος: Ηχοληψία

Μανώλης Μπράτσης – Φωτισμοί

Παρασκευή 14 και Σάββατο 15/11/25

Προσέλευση: 21:00

Έναρξη 22:00

Block 33

26ης Οκτωβρίου 33, περιοχή Σφαγεία Θεσσαλονίκη

Εισιτήρια καθήμενων: 20€

Εισιτήρια ορθίων: 15€

Προπώληση: more.com