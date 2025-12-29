Ο αγαπημένος τραγουδοποιός Μίλτος Πασχαλίδης στο Block 33, στη Θεσσαλονίκη!

Γνωστός για τη μοναδική ατμόσφαιρα των ζωντανών εμφανίσεών του, όπου το ένα τραγούδι οδηγεί στο επόμενο, σε μια απρόβλεπτη διαδρομή με τόσες στιγμές συγκίνησης που σύντομα ακροατές και κοινό γίνονται μια παρέα που τραγουδά μαζί.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης μαζεύει τις σημαντικότερες στιγμές από τα 30 χρόνια του στη δισκογραφία, αναπολεί τις συνεργασίες και τις φιλίες που οδήγησαν σε δημιουργικές στιγμές και σπάνιες αναμνήσεις και μας καλεί να τις θυμηθούμε μαζί του στη σκηνή του Block 33.

Παίζουν:

Θύμιος Παπαδόπουλος – Πνευστά

Πάρις Περυσινάκης – Λύρα, Μαντολίνο

Γιάννης Μπελώνης – Πιάνο

Νίκη Γρανά – Ακορντεόν, Τραγούδι

Λάμπης Κουντουρόγιαννης – Ηλεκτρική Κιθάρα

Αντωνία Τσολάκη – Μπάσο

Ηλίας Δουμάνης – Τύμπανα

Πασχάλης Κολέντσης, Σωτήρης Παπάκος – Ηχοληψία

Μανώλης Μπράτσης – Φωτισμοί

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Προσέλευση: 21:00

Έναρξη: 22:00

Block 33

26ης Οκτωβρίου 33, περιοχή Σφαγεία, Θεσσαλονίκη

Εισιτήρια καθήμενων: 20€

Εισιτήρια ορθίων: 15€

Απαραίτητη η κράτηση μετά την αγορά των εισιτηρίων καθήμενων

Κρατήσεις στα τηλέφωνα – 2310 533533 (11:00 – 22:00), 694 9950530

Προπώληση: more.com