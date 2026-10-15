Η Λένα Αλκαίου, μια ερμηνεύτρια με ξεχωριστή φωνή και πολυετή παρουσία στην ελληνική μουσική σκηνή, συνεχίζει τη δισκογραφική της πορεία με συνέπεια και ευαισθησία, έχοντας διαμορφώσει τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα μέσα από ερμηνείες που αναδεικνύουν τον λόγο και το συναίσθημα.

Το νέο της τραγούδι, με τίτλο «Μην Τα Μετράς Τα Σ’ Αγαπώ» αποτελεί μια έντεχνη δημιουργία με επίκεντρο την αγάπη, τον χρόνο και την ανάγκη να εκφράζουμε όσα αισθανόμαστε πριν γίνουν αναμνήσεις.

Με λόγο άμεσο και ουσιαστικό, το τραγούδι μιλά για τα συναισθήματα που συχνά μένουν ανείπωτα, υπενθυμίζοντας πως τα χρόνια δεν γυρίζουν πίσω και πως η αληθινή αξία βρίσκεται σε όσα μοιραζόμαστε με τους ανθρώπους που αγαπάμε.

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει η Μαρία Καμπούρη, δημιουργώντας ένα τραγούδι με ποιητική διάθεση και έντονο συναισθηματικό υπόβαθρο. Η Λένα Αλκαίου, με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική της ευαισθησία, δίνει ζωή στους στίχους, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα του μηνύματός τους.

Το νέο τραγούδι «Μην Τα Μετράς Τα Σ’ Αγαπώ» κυκλοφορεί από τη Heaven Music σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Πόσες φορές σε ρώτησα,

Μα απάντηση δεν πήρα,

Ό,τι αφήσαμε μισό,

Το τέλειωσε η μοίρα.

Τόσες φορές σε ρώτησα,

Μα δεν σου πήρα λέξη,

Είν’ ακριβό το σ’ αγαπώ,

Κι εσύ πώς να τα αντέξεις.

Όταν θα φύγει η ζωή,

Δεν έχει άλλη,

Να περπατώ, να περπατάς,

Κι όπου μας βγάλει.

Είναι ταξίδι η ζωή,

Είναι μια ζάλη,

Όσες φορές την αρνηθείς,

Θα θέλεις πάλι.

Μα αν κάποτε μ’ αγάπησες,

Πες μου το να το ξέρω,

Τι τα φυλάς τα σ’ αγαπώ,

Ζήτα μου θα σου φέρω.

Τι τα μετράς τα σ’ αγαπώ,

Τα χρόνια δεν γυρίζουν,

Είναι τα λόγια της καρδιάς,

Μόνο αυτά αξίζουν.