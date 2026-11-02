Με επιρροές από την ελληνική παραδοσιακή μουσική, την ethnic και την έντεχνη σκηνή, «Το Αηδόνι του Χειμώνα» που ερμηνεύει η Νάσια Ιακώβου, ξεδιπλώνει μια αλληγορική ιστορία, αναδεικνύοντας τη σημασία της αποδοχής, το δικαίωμα στη διαφορετικότητα και την αξία της συμπερίληψης.

«Το Αηδόνι του Χειμώνα» αποτελεί μια ανεξάρτητη δισκογραφική κυκλοφορία και ευελπιστεί να βρει τη δική του θέση στο σύγχρονο μουσικό τοπίο.

Στίχοι, Μουσική: Ο πρώτος δρόμος

Μουσική παραγωγή, Ενορχήστρωση, Μίξη, Mastering: Σωκράτης Σεϊρλής

Ντουντούκ: Vahan Galstyan

Κρουστά: Βασίλης Παπαδόπουλος

Φωνητικά: Γιώργος Γιόκοτος, Έλλη Γούναρη, Γιώργος Ζήσης, Δέσποινα Κοντοζανή, Αντωνία Μαθιουλάκη

Φωτογράφιση: Άννα Μαμουζέλου

Μακιγιάζ, Επιμέλεια μαλλιών: Γρηγορούλα Κακιά

Γραφιστικά: Κυράννη Γραφικές Τέχνες

Η ηχογράφηση έγινε από τον Σωκράτη Σεϊρλή