Τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά η επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ο Φονιάς – Έγκλημα & Αθώωση», παρουσία πλήθους θεατών, ανθρώπων του θεάτρου, ηθοποιών και συντελεστών από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Η παράσταση, που έχει ήδη κερδίσει θερμή ανταπόκριση από το κοινό και σημειώνει συνεχή sold out, επιβεβαίωσε από την πρώτη στιγμή τη δυναμική της και τη βαθιά της απήχηση. Με έντονη δραματουργική ένταση, σύγχρονη σκηνική προσέγγιση και καθηλωτικές ερμηνείες, ο Φονιάς, έγκλημα και αθώωση αναδεικνύει τους σκοτεινούς μηχανισμούς της ελληνικής πατριαρχίας, όπως φτάνουν μέχρι τις μέρες μας, με ακόμα πιο τρομακτικά αποτελέσματα. Μια τολμηρή θεατρική πρόταση που αγγίζει τις πληγές του τότε και του τώρα, φωτίζοντας με αφοπλιστική αλήθεια τη βία, την ενοχή, τη σιωπή και την ανάγκη για κάθαρση.

Η βραδιά της πρεμιέρας ολοκληρώθηκε μέσα σε παρατεταμένο χειροκρότημα, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για μια παράσταση που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο και που ήδη έχει κατακτήσει ξεχωριστή θέση στη φετινή θεατρική σεζόν.

Η παράσταση συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και διαρκώς γεμάτο θέατρο, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη αγάπη του κοινού.

Οι φωτογραφίες είναι από την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Περισσότερα για την παράσταση εδώ