Ένας σεισμός στο Παγκράτι μπορεί να γκρεμίσει πολλά περισσότερα από τοίχους. Στον «Ημιυπαίθριο», τη σουρεαλιστική κωμωδία του Γιώργου Αλκαίου και του Στράτου Αγιοστρατίτη, οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας βρίσκονται ξαφνικά εγκλωβισμένοι, με τα καλά κρυμμένα μυστικά τους να αποδεικνύονται εξίσου επικίνδυνα με τα συντρίμμια. Η παράσταση συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Coronet, με ανανεωμένο κείμενο και νέες κωμικές ανατροπές.

Οι έξοδοι έχουν κλείσει και η αναγκαστική συνύπαρξη δεν αφήνει πολλά περιθώρια για προσχήματα. Καθώς ο καθένας προσπαθεί να διασώσει τη δική του εκδοχή της αλήθειας, εμφανίζονται μια κόκκινη ατζέντα, ένα κασελάκι με 5.000 λίρες, ο Τίμιος Σταυρός, ένα φέρετρο, γλάστρες κάνναβης και μια βόμβα με ξυπνητήρι. Όλα αυτά μπλέκονται σε μια διαρκή αλυσίδα παρεξηγήσεων, ενώ οι βεβαιότητες των ηρώων καταρρέουν η μία μετά την άλλη.

Η κωμωδία κινείται ανάμεσα στη φάρσα και στο παράλογο, με τους χαρακτήρες να πασχίζουν να κρατήσουν τον έλεγχο σε μια κατάσταση που γίνεται ολοένα πιο ανεξέλεγκτη. Πίσω από τα απίθανα περιστατικά βρίσκονται γνώριμες ανθρώπινες αδυναμίες: η ανάγκη να προστατεύσουμε την εικόνα μας, ο φόβος της αποκάλυψης και η δυσκολία να παραδεχτούμε όσα έχουμε κρύψει.

Μετά την πρώτη της σεζόν, η παράσταση επέστρεψε στο Coronet με νέες προσθήκες στο κείμενο. Έτσι, η ιστορία αποκτά επιπλέον επεισόδια και ανατροπές, δίνοντας και σε όσους την έχουν ήδη παρακολουθήσει την ευκαιρία να γνωρίσουν μια διαφορετική εκδοχή της ίδιας σουρεαλιστικής πολυκατοικίας.

Η διανομή και οι συντελεστές

Στον δεκαμελή θίασο συμμετέχουν, με αλφαβητική σειρά, οι Στράτος Αγιοστρατίτης, Κωνσταντίνος Αποστόλου, Ελένη Βρακά, Πάνος Γεωργουλής, Θωμάς Κοτζαμάνης, Γιώργος Κρητικός, Παναγιώτης Κρυεμάδι, Μαιρινίκη Λύκου, Βίρνα Τατάνη και Βασίλης Τριχάς. Μαζί τους, όπως αναφέρει παιχνιδιάρικα η παραγωγή, εμφανίζεται και «η κούκλα».

Κείμενο: Στράτος Αγιοστρατίτης – Γιώργος Αλκαίος

Σκηνικά: Λαμπρινή Καρδαρά

Φωτισμοί: Θεόδωρος Κόκκινος

Ενδυματολογία: Καλλιόπη Λαλιώτη

Υπεύθυνος παραγωγής: Χρήστος Ξηρογιάννης

Παραστάσεις: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 20:00

Ο δεύτερος κύκλος ξεκίνησε στις 9 Νοεμβρίου 2026

Διάρκεια: 120 λεπτά

Θέατρο Coronet

Φρύνης 11 & Υμηττού, Παγκράτι, Αθήνα

Πληροφορίες για εισιτήρια ΑμεΑ: 210 7004040

Εισιτήρια

Τιμές από 12€

Προπώληση: more.com