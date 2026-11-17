Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, οι άνθρωποι γνωρίζουν πολλά για τις ζωές των άλλων, αλλά συχνά δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν όσα συμβαίνουν μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Εκεί εκτυλίσσεται η ιστορία των «Χηνών» της Στέλλας Ζαφειροπούλου, ενός έργου που μιλά για την οικογένεια, την αποδοχή, τις προκαταλήψεις και τις σιωπές που μπορούν να οδηγήσουν σε οδυνηρές συγκρούσεις.

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και τα sold out του πρώτου κύκλου, η παράσταση επιστρέφει στο ΠΛΥΦΑ για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων. Στη νέα αυτή περίοδο, τη θέση της Κυριακής αναλαμβάνει η Μαρία Αντουλινάκη, δίνοντας μια διαφορετική παρουσία σε έναν από τους κεντρικούς χαρακτήρες του έργου.

Η Κυριακή έχει υιοθετήσει τη Σοφία, μια νέα γυναίκα που προσπαθεί να δημιουργήσει τη δική της ζωή. Η καταγωγή της κόρης γίνεται συχνά η αφορμή για εντάσεις, ενώ τα σχόλια της μικρής κοινωνίας επιβαρύνουν μια ήδη δύσκολη σχέση. Παράλληλα, ζητήματα περιουσίας και κληρονομιάς απασχολούν κρυφά την Κυριακή. Όταν η Σοφία ερωτεύεται και πιστεύει ότι έχει βρει μια διέξοδο προς την ευτυχία, μια σειρά αποκαλύψεων αλλάζει βίαια τις ισορροπίες.

Το έργο θέτει ερωτήματα γύρω από τη μητρότητα και τη βιολογική συγγένεια, αλλά και γύρω από τον φόβο για ό,τι θεωρείται ξένο ή διαφορετικό. Πόσο εύκολα μετατρέπεται η φροντίδα σε έλεγχο; Και σε ποιο σημείο η ανάγκη να ανήκουμε κάπου περιορίζει την ελευθερία μας;

Η Στέλλα Ζαφειροπούλου, που υπογράφει τόσο το κείμενο όσο και τη σκηνοθεσία, επιστρέφει στο βραβευμένο από την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος το 2017 έργο της με μια ανανεωμένη ματιά. Όπως εξηγεί στο σκηνοθετικό της σημείωμα, επιθυμεί να εξερευνήσει ξανά όσα κρύβονται πίσω από τις οικογενειακές βεβαιότητες και να μας κάνει να αναρωτηθούμε «πόσο χώρο αφήνουμε στους ανθρώπους μας να είναι πραγματικά ελεύθεροι».

Η Ζαφειροπούλου είχε επίσης προταθεί για το βραβείο «Κάρολος Κουν» Δραματουργίας Ελληνικού Έργου για το «Φλάι», που παρουσιάστηκε το 2025 στο Θέατρο Olvio. Στις «Χήνες» η ίδια αναλαμβάνει για πρώτη φορά τη σκηνοθεσία θεατρικής παράστασης.

Μαζί με τη Μαρία Αντουλινάκη, που υποδύεται την Κυριακή, εμφανίζονται η Μάρθα Ακάσογλου στον ρόλο της Αθηνάς, η Ηλέκτρα Τζιβάκη ως Σοφία και ο Δημήτρης Τσιγκριμάνης ως Θωμάς. Στην παράσταση ακούγεται επίσης η φωνή του Δημήτρη Γεωργαλά.

Τα σκηνικά και τα κοστούμια υπογράφει ο Ντέιβιντ Νεγρίν, τους φωτισμούς η Στέβη Κουτσοθανάση, τις φωτογραφίες ο Νικόλας Γρηγορίου και το graphic design το Aloha studio. Την οργάνωση παραγωγής έχει η Άννα Παπαδάκου, βοηθός σκηνογράφου είναι η Ξένια Κούβελα και την εκτέλεση παραγωγής αναλαμβάνει η Break a Leg Athens.

Από 18 Νοεμβρίου 2026, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη

Ώρα: 21:00

ΠΛΥΦΑ

Κορυτσάς 39, Αθήνα

Τιμές: 16€ κανονικό, 13€ μειωμένο (φοιτητικό, άνω των 65, ΑμεΑ, πολύτεκνοι, κάρτα ανεργίας)

Προπώληση: ticketservices.gr