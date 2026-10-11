Οι Pet Shop Boys κυκλοφόρησαν το «A man from the future», ένα άλμπουμ αφιερωμένο στον Alan Turing. Μέσα από οκτώ μουσικά κεφάλαια, ο Neil Tennant και ο Chris Lowe ακολουθούν τη διαδρομή του Βρετανού μαθηματικού: από την παιδική του περιέργεια και τις ιδέες που έθεσαν τα θεμέλια της σύγχρονης πληροφορικής έως την καθοριστική συμβολή του στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη δίωξή του επειδή ήταν ομοφυλόφιλος.

Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2014 στα BBC Proms, στο Royal Albert Hall. Η ηχογράφηση που κυκλοφορεί τώρα έχει αναθεωρημένο κείμενο και μουσική, νέα παραγωγή και διαφορετική ενορχήστρωση. Η αφήγηση της Juliet Stevenson συνδέει τα τραγούδια με τα γεγονότα της ζωής του Turing, ενώ ο βιογράφος του, Andrew Hodges, συνεργάστηκε με το συγκρότημα στη δημιουργία του έργου.

Ποιος ήταν ο Alan Turing

Ο Alan Turing γεννήθηκε το 1912 στο Λονδίνο. Από μαθητής έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις φυσικές επιστήμες και τα μαθηματικά. Στο σχολείο του, το Sherborne, συνδέθηκε με τον Christopher Morcom, με τον οποίο μοιραζόταν το ενδιαφέρον για την επιστήμη και την αστρονομία. Ο θάνατος του Morcom το 1930 συντάραξε τον νεαρό Turing.

Στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ ο Turing στράφηκε στη μαθηματική λογική. Το 1936 διατύπωσε την ιδέα μιας θεωρητικής μηχανής που θα μπορούσε να εκτελεί υπολογισμούς ακολουθώντας οδηγίες. Η «μηχανή Turing» δεν ήταν μια συσκευή που κατασκεύασε τότε: ήταν ένας τρόπος να περιγράψει τι μπορεί να υπολογιστεί. Η ιδέα αυτή έγινε θεμελιώδης για την επιστήμη των υπολογιστών.

Όταν ξέσπασε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, εργάστηκε στο Bletchley Park, το βρετανικό κέντρο αποκρυπτογράφησης. Αξιοποιώντας και προγενέστερη εργασία Πολωνών κρυπταναλυτών, συνέβαλε στην ανάπτυξη της Bombe, της μηχανής που βοηθούσε τους αναλυτές να βρίσκουν τις ρυθμίσεις της γερμανικής Enigma. Είχε επίσης σημαντικό ρόλο στην αποκρυπτογράφηση των ναυτικών μηνυμάτων της. Ήταν μέρος μιας μεγάλης συλλογικής προσπάθειας που έδωσε στους Συμμάχους πολύτιμες πληροφορίες κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Μετά τον πόλεμο εργάστηκε στον σχεδιασμό υπολογιστών και συνέχισε να θέτει ερωτήματα που παραμένουν επίκαιρα. Το 1950 πρότεινε το πείραμα που έγινε γνωστό ως τεστ Turing: έναν τρόπο να εξεταστεί αν, μέσα από μια συνομιλία, η συμπεριφορά μιας μηχανής μπορεί να εκληφθεί ως ανθρώπινη.

Η χώρα στην οποία είχε προσφέρει τόσα πολλά τον καταδίκασε το 1952 για τη σχέση του με άλλον άνδρα. Αντί της φυλάκισης, υποβλήθηκε σε ορμονική αγωγή ως όρο της ποινής του. Πέθανε το 1954 από δηλητηρίαση με κυάνιο, σε ηλικία 41 ετών. Η επίσημη έρευνα κατέγραψε τον θάνατό του ως αυτοκτονία. Μόλις το 2009 η βρετανική κυβέρνηση ζήτησε δημόσια συγγνώμη για τη μεταχείρισή του, ενώ το 2013 του απονεμήθηκε μεταθανάτια χάρη.

Από το Royal Albert Hall στο νέο άλμπουμ

Αυτή τη ζωή επέλεξαν να αφηγηθούν οι Pet Shop Boys μαζί με τον Hodges. Στην πρώτη παρουσίαση του «A man from the future», το 2014, συμμετείχαν η BBC Concert Orchestra και οι BBC Singers, με τη Stevenson στην αφήγηση. Το έργο συνδύαζε ήδη τραγούδια, προφορικό λόγο, ηλεκτρονική μουσική και ορχήστρα.

Για τη νέα εκδοχή, ο Tennant και ο Lowe ξαναδούλεψαν το υλικό με τον Sven Helbig, ο οποίος ανέλαβε τις ενορχηστρώσεις των εγχόρδων και συμμετείχε στην παραγωγή. Τη θέση της μεγάλης ορχήστρας παίρνει εδώ το οκταμελές σύνολο εγχόρδων Manchester Camerata Octet. Συμμετέχει επίσης η χορωδία του Manchester Grammar School, ενώ η Stevenson ηχογράφησε εκ νέου την αφήγηση. Οι ηχογραφήσεις έγιναν στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ, με πρόσθετη δουλειά στην παραγωγή στο Βερολίνο.

Έτσι, η φετινή κυκλοφορία δίνει στο έργο τη μορφή ενός αυτοτελούς άλμπουμ. Η αφήγηση, η φωνή του Tennant, τα ηλεκτρονικά μέρη και τα έγχορδα υπηρετούν την ίδια ιστορία, καθώς αυτή μετακινείται από την επιστημονική ανακάλυψη στο προσωπικό τίμημα που πλήρωσε ο Turing.

Η ιστορία μέσα από τα οκτώ τραγούδια

Η αρχή γίνεται με το «Natural wonders every child should know». Ο τίτλος παραπέμπει σε ένα βιβλίο φυσικής ιστορίας που διάβασε ο Turing ως παιδί και τον επηρέασε. Το «He dreamed of machines» μας οδηγεί στα χρόνια της διαμόρφωσης των ιδεών του για τον υπολογισμό, προτού το «The Enigma» περάσει στην περίοδο του πολέμου και της εργασίας του στο Bletchley Park.

Η αφήγηση συνεχίζεται με τα «Other ranks» και «The memory and the control», ακολουθώντας τον άνθρωπο πίσω από την πολεμική του δράση και τη σκέψη του για τις δυνατότητες των μηχανών. Στο «The trial» φτάνει στη σύλληψη και την καταδίκη του. Εκεί βρίσκεται και η πιο οδυνηρή αντίφαση της ιστορίας: ο επιστήμονας που είχε υπηρετήσει τη χώρα του τιμωρήθηκε από αυτήν για την προσωπική του ζωή.

Τα «Only in his death» και «A man from the future» στρέφουν το βλέμμα σε όσα ακολούθησαν. Η αναγνώριση του έργου του και η επίσημη αποκατάστασή του ήρθαν πολύ αργά για τον ίδιο. Ο τίτλος που επέλεξαν οι Pet Shop Boys συνοψίζει αυτή τη χρονική απόσταση: οι ιδέες του Turing έδειχναν προς έναν κόσμο που εκείνος δεν πρόλαβε να δει, ενώ η εποχή του δεν ήταν έτοιμη να τον αντιμετωπίσει δίκαια.

Το «A man from the future» κυκλοφορεί σε ψηφιακή μορφή, CD και βινύλιο. Η έκδοση των δύο CD περιλαμβάνει, πέρα από τα οκτώ κεφάλαια με αφήγηση και φωνητικά, και τις ορχηστρικές εκδοχές τους.