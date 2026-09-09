Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 54 ετών, ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο δημοφιλείς και ιδιαίτερους καλλιτέχνες του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού.

Η αιφνίδια απώλεια

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο γνωστός τραγουδιστής υπέστη ανακοπή καρδιάς πριν λίγη ώρα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς». Οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Λίγο νωρίτερα είχε επισκεφθεί ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, από όπου κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Μια ξεχωριστή παρουσία στο ελληνικό τραγούδι

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1972 στη Νίκαια και είχε καταγωγή από τη Σητεία της Κρήτης. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και πολύ γρήγορα ξεχώρισε χάρη στη χαρακτηριστική φωνή, την έντονη σκηνική παρουσία και το ιδιαίτερο προσωπικό του ύφος.

Κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής που ξεπέρασε τις τρεις δεκαετίες, ερμήνευσε πολλές μεγάλες επιτυχίες, ανάμεσά τους τα «Παιδί της νύχτας», «Μου λείπεις», «Ανήκω σε μένα», «Σάββατο», «Το Gucci φόρεμα», «Τέρμα» και «Ένα θαύμα».

Παράλληλα, έγινε γνωστός για τις αντισυμβατικές καλλιτεχνικές επιλογές του, τη σχέση του με τη μόδα και την ικανότητά του να ανανεώνει διαρκώς την εικόνα και τον ήχο του, παραμένοντας για περισσότερα από 30 χρόνια στην πρώτη γραμμή της ελληνικής μουσικής.

Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του προκαλεί σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που τον ακολούθησε σε ολόκληρη την πορεία του.