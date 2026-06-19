Μετά την κυκλοφορία των δύο singles “Astro” και “Cafe”, οι Polymnia επιστρέφουν με την πρώτη τους ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά, το ντεμπούτο τους άλμπουμ με τίτλο «Κρύπτη».

Οκτώ κομμάτια, οκτώ διαφορετικές ιστορίες. Η «Κρύπτη» ως σύμβολο ενός συναισθηματικού καταφυγίου και χώρου έκφρασης, γίνεται σημείο ένωσης όλων των κομματιών. Ένα ηχητικό κολλάζ, όπου κάθε κομμάτι αποτελεί μια ξεχωριστή αφήγηση, ένα concept που επεκτείνεται και στην οπτική του διάσταση μέσα από το εξώφυλλο: 8 στιγμές αποτυπωμένες σε polaroid, μία για κάθε τραγούδι.

Αντλώντας έμπνευση από την παράδοση, το πολυφωνικό τραγούδι και τους ποιητικούς συμβολισμούς, οι Polymnia, ή αλλιώς, η Μυρτώ, η Μελίνα και η Γεωργία, εξερευνούν το πάντρεμα του σήμερα με το χθες. Τρεις γυναικείες φωνές, minimal κρουστά, κοντραμπάσο, πλήκτρα και ambient ηχοτοπία συνθέτουν τον κόσμο της «Κρύπτης», έναν κόσμο που ισορροπεί μεταξύ του σύγχρονου και του παραδοσιακού, ένα έργο που κινείται ανάμεσα στη σύγχρονη ελληνική και experimental pop σκηνή.

Το άλμπουμ «Κρύπτη» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες…

Μουσική & στίχοι: Μυρτώ Σαρόγλου

Στο «Νανούρισμα»: μουσική Μυρτώ Σαρόγλου, στίχοι Νάντια Σαμαρά