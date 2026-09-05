Η Rebecca Black αφήνει οριστικά πίσω της την ταμπέλα του διαδικτυακού φαινομένου και παρουσιάζει το «Age of the Exhibitionist», ένα album που εξετάζει τι σημαίνει να ζεις, να ερωτεύεσαι και να διαμορφώνεις την ταυτότητά σου μπροστά σε ένα κοινό που παρακολουθεί διαρκώς.

Η ανάγκη να σε βλέπουν και να σε καταλαβαίνουν

Στον τίτλο του album, η Rebecca Black χρησιμοποιεί την έννοια του «exhibitionist» έξω από τη συνηθισμένη, στενά σεξουαλική σημασία της. Για εκείνη, ο όρος περιγράφει την ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου να γίνεται ορατός, να κρίνεται και, τελικά, να γίνεται κατανοητός.

Η ίδια γνωρίζει αυτήν τη συνθήκη καλύτερα από τους περισσότερους. Βρέθηκε στο επίκεντρο της διαδικτυακής δημοσιότητας σε ηλικία μόλις 13 ετών με το «Friday» και πέρασε μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής της προσπαθώντας να επαναπροσδιορίσει τη δημόσια εικόνα της. Σήμερα αντιμετωπίζει εκείνη την εμπειρία όχι ως βάρος που πρέπει να αποτινάξει, αλλά ως υλικό για τη μουσική της.

Όπως έχει εξηγήσει, όλοι δημιουργούμε μικρές «εκθέσεις» του εαυτού μας: μέσα από τα social media, τις συζητήσεις μας και τις προσεκτικά επιλεγμένες εικόνες που παρουσιάζουμε στους άλλους. Το «Age of the Exhibitionist» τοποθετεί αυτήν τη διαρκή επιμέλεια της ταυτότητας στο κέντρο της αφήγησής του.

Ένας δίσκος γεννημένος στον δρόμο

Το album άρχισε να διαμορφώνεται έπειτα από μια ιδιαίτερα έντονη περίοδο για την Αμερικανίδα pop τραγουδίστρια και DJ. Η περιοδεία για το «Salvation», οι εμφανίσεις σε μεγάλα festivals και η συμμετοχή της στο «Lifetimes Tour» της Katy Perry τής έδωσαν νέες εμπειρίες, αλλά και διαφορετική αντίληψη για τη σχέση ανάμεσα στον καλλιτέχνη και το κοινό.

Η Black αποκάλυψε ότι το «Metamorphia» και το «Hot Wet Delirious» άρχισαν να γράφονται περίπου δύο εβδομάδες μετά το τέλος της δικής της περιοδείας. Τα διαστήματα ανάμεσα στις συναυλίες τα πέρασε στο studio, ολοκληρώνοντας το υλικό μόλις τελείωσαν οι εμφανίσεις της με την Katy Perry.

Από το bloghouse και την ηλεκτρονική pop στο «Metamorphia»

Το «Age of the Exhibitionist» κυκλοφόρησε ανεξάρτητα στις 4 Σεπτεμβρίου 2026 και περιλαμβάνει 12 τραγούδια, συνολικής διάρκειας περίπου 38 λεπτών. Στην παραγωγή του συνυπάρχουν η ηλεκτρονική pop, το hyperpop, το bloghouse, στοιχεία από την club κουλτούρα και αναφορές στην αισθητική της δεκαετίας του 2000.

Τα «Speakerphone», «Hot Wet Delirious», «Michael.» και «Anaheim Star» είχαν ήδη παρουσιάσει διαφορετικές όψεις αυτού του κόσμου. Το «Metamorphia», τοποθετημένο λίγο πριν από το φινάλε του δίσκου, λειτουργεί σαν μια συμπυκνωμένη στιγμή μεταμόρφωσης: ανήσυχη ηλεκτρονική παραγωγή, εναλλαγές έντασης και φωνητικά που κινούνται ανάμεσα στον έλεγχο και την έκρηξη.

Το τραγούδι συνυπογράφουν η Rebecca Black, ο JBach και ο Slush Puppy, με τον τελευταίο να αναλαμβάνει και την παραγωγή.

Η Rebecca Black ελέγχει πλέον τον έλεγχο της τέχνης της

Το ενδιαφέρον στην πορεία της δεν βρίσκεται απλώς στη μετάβαση από το «Friday» σε μια πιο τολμηρή pop κατεύθυνση. Βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι η Black έχει πλέον τον έλεγχο της δημόσιας εικόνας και της καλλιτεχνικής ταυτότητάς της.

Στο «Age of the Exhibitionist» δεν αποφεύγει την υπερβολή, τη θεατρικότητα ή τον αισθησιασμό. Τα χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει έναν κόσμο στον οποίο η δημόσια έκθεση μετατρέπεται από παγίδα σε συνειδητή καλλιτεχνική επιλογή. Η νέα αυτή περίοδος θα επεκταθεί και στη σκηνή με το «Exhibitionism on Tour» και τη περσόνα «Miss Delicious», την οποία η τραγουδίστρια έχει αρχίσει να εντάσσει στο οπτικό σύμπαν του δίσκου.