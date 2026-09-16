Η Σαβίνα Γιαννάτου και οι Primavera en Salonico παρουσιάζουν το «Watersong» στο Θέατρο Δόρα Στράτου, στον Λόφο Φιλοπάππου, μαζί με την Τυνήσια ερμηνεύτρια Lamia Bedioui. Η συναυλία χτίζεται γύρω από το νερό και την έρημο, τη ζωή και τον θάνατο, τη γονιμότητα, τη μαγεία, την επιθυμία και τον εξαγνισμό, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει παραδοσιακά και αναγεννησιακά τραγούδια από διαφορετικές χώρες με ελεύθερο αυτοσχεδιασμό.

Το «Watersong»

Αμίλητο νερό ή λάλον ύδωρ, καθαγιασμένο ή καταραμένο, σπάνιο και απρόσιτο ή ορμητικό και επικίνδυνο, το νερό γίνεται ο κεντρικός άξονας μιας μουσικής αφήγησης που μιλά για τη δύναμή του να γεννά και να αφαιρεί ζωή. Τραγούδια για τη βροχή, τη θάλασσα, τα ποτάμια, τα δάκρυα και τις σταγόνες συνθέτουν έναν κόσμο όπου το σώμα συναντά το νερό και το νερό μετατρέπεται σε σύμβολο μνήμης, μεταμόρφωσης και επιβίωσης.

Μαζί με τη Σαβίνα Γιαννάτου και τους Primavera en Salonico, η Lamia Bedioui φέρνει στη σκηνή το ηχόχρωμα και τη μουσική μνήμη της ερήμου. Ούτι, κανονάκι, νέι, βιολί, ακορντεόν, κρουστά, waterphone και κοντραμπάσο συνοδεύουν τις φωνές, δημιουργώντας μια ηχητική γέφυρα ανάμεσα στο παραδοσιακό στοιχείο και τον αυτοσχεδιασμό.

Από το άλμπουμ στη σκηνή

Η συναυλία βασίζεται στο ομότιτλο πέμπτο άλμπουμ της Σαβίνας Γιαννάτου και των Primavera en Salonico για την ECM, ένα έργο που περιστρέφεται γύρω από το θέμα του νερού στις πολλές εκφάνσεις του. Το «Watersong» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Μικρή Επίδαυρο το 2020, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Συντελεστές

Κώστας Βόμβολος: κανονάκι, ακορντεόν

Χάρης Λαμπράκης: νέι

Κυριάκος Γκουβέντας: βιολί

Γιάννης Αλεξανδρής: ούτι, κιθάρα

Μιχάλης Σιγανίδης: κοντραμπάσο

Dine Doneff: κρουστά, waterphone

Σαβίνα Γιαννάτου: φωνή

Lamia Bedioui: φωνή

Ηχολήπτης: Γιάννης Παξεβάνης

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:00

Ώρα έναρξης: 21:15

Θέατρο Δόρα Στράτου

Λόφος Φιλοπάππου

Τιμές εισιτηρίων:

Προπώληση: 20€

Θέσεις χωρίς πλάτη: 17€ (περιορισμένες)

Ταμείο: 23€

Θέσεις χωρίς πλάτη στο ταμείο: 20€ (περιορισμένες)

Θέσεις: όλες καθήμενων

Προπώληση: more.com

* Η είσοδος των ΑμεΑ γίνεται από τη νότια είσοδο μέσω του πάρκινγκ, από την οδό Αρακύνθου.