Η ιδιαίτερη και χαρισματική Σελήνη, με τη θεατρικότητα και το χιούμορ που χαρακτηρίζουν την καλλιτεχνική της έκφραση, μετά τις επιτυχίες της «Φλερτ» και «Έρωτας», σε συνεργασία με τον Papazó, παρουσιάζει το τραγούδι «Αλφάβητος».

Με παιχνιδιάρικη διάθεση, χιούμορ και έξυπνους στίχους, η ανερχόμενη καλλιτέχνιδα μετατρέπει την αλφάβητο σε ένα ευφάνταστο μάθημα επικοινωνίας και σχέσεων. Με τη γυναικεία οπτική στο επίκεντρο, η Σελήνη δίνει φωνή σε όσα συχνά δυσκολευόμαστε να πούμε, συνδυάζοντας θεατρικότητα και συναίσθημα.

Τα γράμματα διατρέχουν ολόκληρο το τραγούδι και μπλέκονται με λέξεις, συναισθήματα και προτροπές προς έναν άνθρωπο που χρειάζεται λίγη …επανάληψη στα βασικά! Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι Dimitris και Selini.

Fun, ευρηματική και αιχμηρή, η «Αλφάβητος» μας προσκαλεί να μπούμε στο παιχνίδι της Σελήνης και να μάθουμε τα βασικά!

Η «Αλφάβητος» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.