Η Sheryl Crow κυκλοφόρησε στις 9 Οκτωβρίου το νέο της άλμπουμ «Pick You Up». Σε επτά τραγούδια, γραμμένα με τον παλιό της συνεργάτη Jeff Trott, επιστρέφει στον rock και Americana ήχο που γνωρίζουμε από τη δουλειά της, για να μιλήσει για τη μοναξιά, την ανάγκη για επικοινωνία και την αγωνία της για όσα συμβαίνουν γύρω της.

Ο δίσκος διαρκεί περίπου 25 λεπτά, όμως το εύρος των θεμάτων του είναι μεγάλο. Το «Flat Earth» στρέφεται στην παραπληροφόρηση και στο πώς αυτή μπορεί να απομακρύνει ακόμη και κοντινούς ανθρώπους. Το «Heaven Help Us» αγγίζει την πίστη και την αβεβαιότητα, ενώ στο «Freedom Bus», με τη συμμετοχή του Jesse Welles, η Crow μιλά για την ελευθερία και τον τρόπο που διαφωνούμε μεταξύ μας.

Η ανάγκη να υπάρχει κάποιος δίπλα σου

Ανάμεσα σε αυτά τα τραγούδια βρίσκεται το ομώνυμο «Pick You Up», μια υπενθύμιση της σημασίας που έχει ένας φίλος ή σύμμαχος στις δύσκολες στιγμές. Το κομμάτι συνοδεύτηκε από επίσημο βίντεο την ημέρα που κυκλοφόρησε ο δίσκος.

Η Crow εξήγησε ότι καταφεύγει στη σύνθεση για να καταλάβει καλύτερα όσα συμβαίνουν μέσα της και γύρω της. Ελπίζει πως ο ακροατής θα βρει στα νέα τραγούδια την αίσθηση ότι η σημερινή αναστάτωση δεν είναι όλη η ζωή του. Αυτή η σκέψη ενώνει την προσωπική πλευρά του «Pick You Up» με τα πιο κοινωνικά του κομμάτια.

Ένα εξώφυλλο που διάλεξε η ίδια

Στο εξώφυλλο βρίσκεται ο πίνακας «The Elephant Who Forgot The Ocean» του Tyson Grumm. Η Crow συλλέγει έργα του καλλιτέχνη εδώ και χρόνια. Όταν είδε τον συγκεκριμένο πίνακα σε δημοπρασία, ζήτησε την άδεια να τον χρησιμοποιήσει και αγόρασε το πρωτότυπο, που πλέον βρίσκεται στο σπίτι της.

Το «Pick You Up» είναι ήδη διαθέσιμο ψηφιακά. Οι φυσικές εκδόσεις του σε CD και βινύλιο αναμένονται στις 20 Νοεμβρίου. Με τα «Freight Train», «Perfect» και «I’ve Got Your Number» να συμπληρώνουν τη συλλογή, η Crow βάζει δίπλα δίπλα την ανησυχία της για τον κόσμο και την απλή ανάγκη να μη μείνει κανείς μόνος μέσα σε αυτόν.