Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Ο καταζητούμενος Νικολάι Ράντου (Ορφέας Αυγουστίδης) εισβάλει σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Παγκράτι και κρατά ομήρους τέσσερα μέλη μίας οικογένειας. Καθώς το ζήτημα αρχίζει να παίρνει διαστάσεις, ο Ράντου ζητά να μιλήσει σε ζωντανή μετάδοση με έναν νεαρό, πρωτόπειρο τηλεοπτικό παρουσιαστή, τον Αντώνη (Γιώργος Μπένος).

Ο Sherif Francis σκηνοθετεί και, μαζί με την Κατερίνα Μπέη, υπογράφει το σενάριο στην «Τελευταία Κλήση». Η ταινία βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά που διαδραματίστηκαν περίπου έναν χρόνο νωρίτερα από όσο αναφέρεται στο φιλμ, ωστόσο η εσκεμμένη αυτή χρονική μετακίνηση συμπίπτει εύστοχα με την τότε αλλαγή της Χιλιετίας και την καταστροφολογία που την περιέβαλλε. Η αφήγηση εκτυλίσσεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο και εστιάζεται σε τρία κύρια πεδία: το διαμέρισμα της οικογένειας, το τηλεοπτικό στούντιο και τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την υπόθεση. Όλοι οι χαρακτήρες συνδέονται μέσω τηλεφώνων, ενώ κρίσιμες αποφάσεις εξαρτώνται από τις κλήσεις που ανταλλάσσονται, διακόπτονται ή ουδέποτε απαντώνται. Η εξαιρετική διανομή προσεγγίζει με χαμηλούς ερμηνευτικούς τόνους τις καταστάσεις, γεγονός που κάνει τις όποιες εξάρσεις να είναι ακόμη πιο δυνατές συναισθηματικά –και, στην περίπτωση του Ράντου, να δημιουργούν ακόμη πιο τρομακτικές σκέψεις για το τί μέλλει γενέσθαι.

Εκτός από τους φυσικότατους ηθοποιούς –πέρα από τους πρωταγωνιστές ξεχωρίζουν η Μαρία Ναυπλιώτου, η Ρένια Λουιζίδου και ο Νίκος Ψαρράς–, η ταινία επωφελείται τα μέγιστα από τη μεστή σκηνοθετική προσέγγιση, η οποία αποφεύγει τους εντυπωσιασμούς και αφήνει –μέσα από τη διάδραση των χαρακτήρων– να φανεί η διαφθορά και η διαπλοκή που, συνήθως αναπόφευκτα, χαρακτηρίζει κάθε μορφή υψηλόβαθμης εξουσίας. Και μέσα σε όλα αυτά τα γεγονότα, τα οποία εξακολουθούν να φαίνονται απίστευτα ακόμη και για όσους θυμούνται στην πραγματικότητα την αληθινή κατάσταση ομηρίας να εξελίσσεται, πρωτοφανώς, σε ζωντανή μετάδοση, το σημαντικότερο είναι ότι το φιλμ δεν χάνει ποτέ από το επίκεντρό του τον Άνθρωπο.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Tanweer, από την Πέμπτη, 19 Μαρτίου.

