Την 1η Οκτωβρίου 1970, η Janis Joplin ηχογράφησε στο Λος Άντζελες το «Mercedes Benz» για τον δίσκο Pearl. Μόνη της, χωρίς μουσικά όργανα, τραγούδησε μια παιχνιδιάρικη προσευχή για ένα πολυτελές αυτοκίνητο, μια έγχρωμη τηλεόραση και μια βραδινή έξοδο. Κανείς δεν μπορούσε να γνωρίζει τότε ότι θα ήταν το τελευταίο τραγούδι που θα ηχογραφούσε.

Ένα τραγούδι γεννιέται πριν από τη συναυλία

Η ιστορία του είχε αρχίσει δύο μήνες νωρίτερα, σε ένα μπαρ στο Πορτ Τσέστερ της Νέας Υόρκης. Η Joplin βρισκόταν εκεί με τον φίλο της Bob Neuwirth, περιμένοντας να έρθει η ώρα να εμφανιστεί στο κοντινό Capitol Theatre. Θυμήθηκε έναν στίχο από τραγούδι του ποιητή Michael McClure, που ζητούσε από τον Θεό μια Mercedes. Από αυτή την αρχή, οι δυο τους έφτιαξαν μια νέα, σατιρική ιστορία. Ο Neuwirth κατέγραφε τις λέξεις σε χαρτοπετσέτες, ενώ η παρέα κρατούσε τον ρυθμό χτυπώντας τα ποτήρια στο τραπέζι.

Λίγο αργότερα, η Joplin παρουσίασε το ολοκαίνουργιο τραγούδι στη σκηνή. Το «Mercedes Benz» δεν ήταν μια σοβαρή παράκληση για πλούτη. Έπαιζε με την ιδέα ότι η ευτυχία μπορεί να αγοραστεί, αφήνοντας το χιούμορ της να ακουστεί μέσα από κάθε υπερβολική επιθυμία του αφηγητή.

Η φωνή που έμεινε στην ταινία

Την 1η Οκτωβρίου, στις ηχογραφήσεις του Pearl στο στούντιο Sunset Sound, μια τεχνική διακοπή άφησε τους μουσικούς να περιμένουν. Η Joplin βρισκόταν ήδη στον χώρο των φωνητικών και άρχισε να τραγουδά το «Mercedes Benz» για να περάσει η ώρα. Μια εφεδρική ταινία κατέγραψε την ερμηνεία της.

Στην ηχογράφηση ακούγεται μόνο η φωνή της, με τον ρυθμό που δίνει η ίδια, και στο τέλος το χαρακτηριστικό της γέλιο. Το τραγούδι διατηρήθηκε έτσι, χωρίς συνοδεία. Η αυθόρμητη εκείνη στιγμή έγινε η τελευταία της ολοκληρωμένη ηχογράφηση τραγουδιού.

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 4 Οκτωβρίου 1970, η Janis Joplin πέθανε σε ηλικία 27 ετών από υπερβολική δόση ηρωίνης. Το Pearl κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό της, στις 11 Ιανουαρίου 1971, με το «Mercedes Benz» ανάμεσα στα τραγούδια του.