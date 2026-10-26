Γράφει ο Γιώργος Γκολφινόπουλος

«Drinks are on Pearl». Τα ποτά είναι κερασμένα από την Pearl. Η πρόσκληση για τη συγκέντρωση της 26ης Οκτωβρίου 1970 έμοιαζε να υπόσχεται άλλη μια βραδιά με την Janis Joplin. Η τραγουδίστρια, όμως …είχε πεθάνει τρεις εβδομάδες νωρίτερα! Είχε φροντίσει στη διαθήκη της να διατεθούν 2.500 δολάρια για ένα τελευταίο πάρτι των φίλων της.

Εκείνο το βράδυ, στο Lion’s Share του San Anselmo, στην Καλιφόρνια, η μουσική κοινότητα που τη γνώριζε από κοντά συγκεντρώθηκε για να την αποχαιρετήσει. Υπήρχαν ποτά, μουσικοί και άνθρωποι από διαφορετικές περιόδους της ζωής της. Η οικοδέσποινα είχε φροντίσει να πληρώσει τον λογαριασμό, αλλά έλειπε…

Μια πρόσκληση που έμεινε στην ιστορία

Η Joplin είχε πεθάνει στις 4 Οκτωβρίου 1970, σε ηλικία 27 ετών, από ακούσια υπερβολική δόση ηρωίνης. Η επιθυμία της για ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι πραγματοποιήθηκε στις 26 του ίδιου μήνα.

Η πρόσκληση εκείνης της συγκέντρωσης διασώζεται στο Rock & Roll Hall of Fame. Τη δώρισε ο Charles Pattie, φίλος της τραγουδίστριας και υπεύθυνος της Haight Ashbury Free Medical Clinic του Σαν Φρανσίσκο, την οποία εκείνη υποστήριζε.

Ο Pattie είχε παρευρεθεί στο Lion’s Share και θυμόταν μια εκδήλωση αποκλειστικά με προσκλήσεις. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρίσκονταν άνθρωποι της κλινικής, μέλη των Hells Angels και μουσικοί των Grateful Dead, των Big Brother and the Holding Company και των Quicksilver Messenger Service.

Πάνω στην πρόσκληση, η φράση «Drinks are on Pearl» χρησιμοποιούσε το παρατσούκλι (Pearl) της Joplin. Το όνομά της παρέμενε συνδεδεμένο με ένα κέρασμα προς τους ανθρώπους της.

Οι φίλοι ανέλαβαν τη βραδιά

Την οργάνωση ανέλαβαν η Lyndall Erb, συγκάτοικος της Joplin, και ο John Byrne Cooke, υπεύθυνος των περιοδειών της. Η Erb εξηγούσε αργότερα στο Ultimate Classic Rock ότι σκοπός τους ήταν να γιορτάσουν τη ζωή της.

Ο Cooke, στα απομνημονεύματά του On the Road with Janis Joplin, περιέγραφε μια συνάντηση παλιών φίλων από το Σαν Φρανσίσκο με νεότερους γνωστούς από τις περιοδείες της. Στη σκηνή, μουσικοί διαφορετικών συγκροτημάτων σχημάτιζαν περιστασιακές παρέες και έπαιζαν μαζί.

Η περιγραφή του δίνει μια πιο προσωπική εικόνα από εκείνη μιας προγραμματισμένης συναυλίας: άνθρωποι που είχαν μοιραστεί μαζί της σκηνές, ταξίδια και καθημερινές στιγμές συναντιούνταν τώρα χωρίς εκείνη.

Το πάρτι δεν μπορούσε να καλύψει την απουσία

Η μουσική και το ανοιχτό μπαρ δεν αρκούσαν για να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα που είχε φανταστεί η Joplin. Ο Cooke θυμόταν ότι η βραδιά δεν απέκτησε ποτέ την ανεμελιά ενός πραγματικά ξέφρενου πάρτι. Η απουσία της παρέμενε αισθητή.

Αυτή η ανάμνηση κάνει το τελευταίο της κέρασμα περισσότερο ανθρώπινο. Οι φίλοι μπορούσαν να ακολουθήσουν την επιθυμία της, να συγκεντρωθούν και να παίξουν μουσική. Δεν μπορούσαν όμως να αναπληρώσουν την παρουσία της.

Η πρόσκληση κατέληξε δεκαετίες αργότερα σε μουσείο, ως τεκμήριο εκείνης της βραδιάς. Το σύντομο μήνυμά της εξακολουθεί να μοιάζει με προσωπικό σημείωμα προς μια παρέα: τα ποτά είναι κερασμένα από την Pearl!