Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1968, σε ένα σχολείο στα περίχωρα της Κοπεγχάγης, τέσσερις Βρετανοί μουσικοί ανέβαιναν για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή. Στην αφίσα δεν υπήρχε το όνομα Led Zeppelin. Το κοινό είχε έρθει ουσιαστικά για να δει τους Yardbirds, ένα συγκρότημα που στην πραγματικότητα είχε ήδη διαλυθεί.

Κι όμως, εκείνο το βράδυ, μέσα σε μια σχολική αίθουσα στη Δανία, έκανε την πρώτη της εμφάνιση η θρυλική μετέπειτα τετράδα Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones και John Bonham!

Ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία του rock είχε μόλις γεννηθεί, χωρίς ακόμη να γνωρίζει κανείς το όνομά του!

Οι Yardbirds είχαν τελειώσει, αλλά οι συναυλίες παρέμεναν

Το καλοκαίρι του 1968 οι Yardbirds βρίσκονταν ουσιαστικά στο τέλος της διαδρομής τους. Το συγκρότημα διαλύθηκε, όμως υπήρχε ένα πρακτικό πρόβλημα: είχαν ήδη συμφωνηθεί εμφανίσεις στη Σκανδιναβία που έπρεπε να πραγματοποιηθούν.

Ο Jimmy Page, τελευταίος κιθαρίστας του σχήματος, αποφάσισε να δημιουργήσει μια νέα μπάντα ώστε να εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις.

Στη νέα σύνθεση μπήκε ο John Paul Jones στο μπάσο και στα πλήκτρα, ο Robert Plant στα φωνητικά και, ύστερα από πρόταση του Plant, ο John Bonham στα τύμπανα.

Έτσι δημιουργήθηκε μια εντελώς διαφορετική τετράδα, η οποία για τις πρώτες εμφανίσεις της εξακολουθούσε να παρουσιάζεται ως The Yardbirds ή The New Yardbirds.

Μόλις 15 ώρες πρόβας

Το εντυπωσιακότερο ίσως είναι πόσο λίγο χρόνο είχαν προλάβει να παίξουν μαζί. Ο Jimmy Page θυμόταν αργότερα ότι πριν από την πρώτη συναυλία είχαν κάνει συνολικά περίπου 15 ώρες πρόβας!

Η αγωνία τους ήταν πραγματική. Όπως είχε πει ο Page σε συνέντευξή του τον Δεκέμβριο του 1968, αντιμετώπιζαν την εμφάνιση σχεδόν σαν πείραμα: ήθελαν απλώς να ανακαλύψουν αν ήταν πράγματι καλοί ως συγκρότημα.

Και πριν βγουν στη σκηνή εκείνο το απόγευμα, ζήτησαν μάλιστα να χρησιμοποιήσουν το ίδιο το σχολείο για λίγη ακόμη πρόβα.

Μια σχολική αίθουσα έγινε μέρος της ιστορίας του rock

Η πρώτη εμφάνιση έγινε στο Gladsaxe Teen Club, που στεγαζόταν στο Egegaard School, κοντά στην Κοπεγχάγη.

Τα Σάββατα ο χώρος μετατρεπόταν σε νεανικό club και φιλοξενούσε συγκροτήματα και χορούς. Για τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί στις 7 Σεπτεμβρίου του 1968, η άφιξη ενός ακόμη βρετανικού συγκροτήματος δεν φαινόταν απαραίτητα σαν κάτι ιστορικό.

Στο πρόγραμμα το βασικό όνομα παρέμενε οι Yardbirds. Το εισιτήριο κόστιζε 5 έως 7 δανέζικες κορώνες και η εμφάνιση ήταν προγραμματισμένη για τις 19:30. Μαζί τους έπαιζαν τα συγκροτήματα Fourways και Bodies.

Κανείς δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι έβλεπε την πρώτη συναυλία της σύνθεσης που λίγους μήνες αργότερα θα ηχογραφούσε το πρώτο άλμπουμ των Led Zeppelin!

«Τουλάχιστον τόσο καλοί όσο οι παλιοί Yardbirds»

Υπάρχει μάλιστα και σύγχρονη μαρτυρία από εκείνη τη βραδιά. Στο περιοδικό του Gladsaxe Teen Club, ο Bent Larsen έγραψε τον επόμενο μήνα ότι οι νέοι Yardbirds είχαν παίξει «απολύτως άψογα», ξεχωρίζοντας ιδιαίτερα τον Jimmy Page και σημειώνοντας ότι το σόλο της κιθάρας του προκάλεσε μεγάλη αντίδραση από το κοινό.

Το συμπέρασμά του ήταν ότι οι νέοι Yardbirds ήταν τουλάχιστον εξίσου καλοί με τους προηγούμενους. Εκ των υστέρων, η παρατήρηση μοιάζει σχεδόν συγκρατημένη.

Τα τραγούδια που ήδη έδειχναν τι ερχόταν

Δεν υπάρχει απολύτως βέβαιη καταγραφή ολόκληρου του προγράμματος της συγκεκριμένης πρώτης εμφάνισης. Το επίσημο αρχείο των Led Zeppelin αναφέρει όμως ότι στα πρώτα αυτά σκανδιναβικά shows η μπάντα έπαιζε κομμάτια όπως:

«Dazed and Confused», «Communication Breakdown», «I Can’t Quit You Baby», «You Shook Me», «Babe I’m Gonna Leave You» και «How Many More Times».

Δηλαδή αρκετό από το υλικό που λίγο αργότερα θα αποτελούσε τον πυρήνα του πρώτου άλμπουμ τους υπήρχε ήδη στις ζωντανές εμφανίσεις. Ο ήχος που θα καθόριζε το hard rock της επόμενης δεκαετίας είχε αρχίσει να σχηματίζεται.

Και το ίδιο βράδυ …έπαιξαν ξανά

Η 7η Σεπτεμβρίου δεν τελείωσε στο Gladsaxe.

Μετά την πρώτη τους εμφάνιση, οι τέσσερις έδωσαν και δεύτερη συναυλία την ίδια βραδιά, στο Brøndby Pop Club. Την επόμενη ημέρα συνέχισαν την περιοδεία στη Δανία και στη συνέχεια πέρασαν στη Σουηδία.

Ήταν μια μικρή σκανδιναβική περιοδεία που είχε οργανωθεί για να κλείσει τις εκκρεμότητες ενός συγκροτήματος που δεν υπήρχε πια.

Τελικά έγινε η αρχή ενός άλλου…

Από τους New Yardbirds στους Led Zeppelin

Το όνομα New Yardbirds δεν επρόκειτο να κρατήσει.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, το συγκρότημα άφησε οριστικά πίσω του την ταυτότητα των Yardbirds και απέκτησε το όνομα με το οποίο θα περνούσε στην ιστορία:

Led Zeppelin.

Στο μεταξύ, η χημεία που ο Page φοβόταν αν θα λειτουργήσει μετά από μόλις 15 ώρες πρόβας είχε ήδη δώσει την απάντησή της.

Ο μάνατζερ Peter Grant, που βρισκόταν εκεί από την αρχή, θυμόταν αργότερα την πρώτη συναυλία ως κάτι εξαιρετικά συναρπαστικό. Δεν σκεφτόταν τότε πόσους δίσκους θα μπορούσαν να πουλήσουν. Εκείνο που πέρασε από το μυαλό του ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο: ότι ίσως είχε μπροστά του την καλύτερη μπάντα που υπήρξε ποτέ!

Το σχολείο που δεν ξέχασε τι συνέβη εκεί

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2013, ακριβώς 45 χρόνια μετά την ιστορική εμφάνιση, το σχολείο στο Gladsaxe τίμησε το γεγονός με την τοποθέτηση αναμνηστικής πλάκας. Ένα σχολικό κτίριο στη Δανία είχε αποκτήσει μόνιμη θέση στον χάρτη της rock ιστορίας.

Γιατί τέτοια μέρα, χρόνια πριν, κάποιοι νέοι είχαν αγοράσει εισιτήριο για να δουν τους Yardbirds.

Και χωρίς να το γνωρίζουν, έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι που είδαν ζωντανά τους Led Zeppelin!