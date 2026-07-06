Οι Thievery Corporation επιστρέφουν στην Ελλάδα για ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά συναυλιακά περάσματα του φετινού καλοκαιριού, γιορτάζοντας τρεις δεκαετίες πορείας με πέντε εμφανίσεις μέσα στον Ιούλιο.

Το εμβληματικό σχήμα από την Washington, D.C., που δημιουργήθηκε από τους Rob Garza και Eric Hilton, έχει συνδέσει το όνομά του με έναν ξεχωριστό, πολυσυλλεκτικό ήχο, όπου η ηλεκτρονική μουσική συναντά το dub, τη reggae, την jazz, την bossa nova, το trip hop και ήχους από διαφορετικές μουσικές παραδόσεις του κόσμου. Από τα μέσα των ’90s μέχρι σήμερα, οι Thievery Corporation κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα απολύτως αναγνωρίσιμο μουσικό σύμπαν, με κομμάτια που έγιναν σημεία αναφοράς για τη downtempo σκηνή.

Η φετινή τους επιστροφή στην Ελλάδα αποκτά ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο της επετειακής περιοδείας τους για τα 30 χρόνια. Το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να τους απολαύσει σε διαφορετικά σημεία της χώρας, από τη Μύκονο και την Αθήνα, μέχρι τη Λίμνη Πλαστήρα, τα Χανιά και τη Θεσσαλονίκη.

Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου στη Μύκονο, στο Scorpios Club. Την επόμενη μέρα, το Σάββατο 11 Ιουλίου, οι Thievery Corporation θα εμφανιστούν στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens 2026, σε μια βραδιά που φέρνει μαζί τους και τους The Wailers, καθώς και τους BALTHVS. Μια συνάντηση που μοιάζει ιδανική για καλοκαιρινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα, με reggae, dub, ηλεκτρονικούς ρυθμούς και ψυχεδελικές αποχρώσεις.

Στη συνέχεια, την Κυριακή 12 Ιουλίου, το συγκρότημα θα βρεθεί στη Λίμνη Πλαστήρα, στο Plastiras Lake Festival, στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ακολουθεί η εμφάνιση στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά, στο Πάρκο Μαρκοπούλου, ενώ η ελληνική σειρά συναυλιών θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Λαζαριστών.

Με άλμπουμ όπως τα “Sounds From The Thievery Hi-Fi”, “The Mirror Conspiracy”, “The Richest Man In Babylon”, “The Cosmic Game” και “The Temple of I & I”, οι Thievery Corporation έχουν χαράξει μια πορεία που ξεφεύγει από τα στενά όρια της ηλεκτρονικής μουσικής. Οι ζωντανές τους εμφανίσεις είναι γνωστές για τη συμμετοχή μουσικών και φωνών που δίνουν στη σκηνή μια πολυπολιτισμική διάσταση, μετατρέποντας κάθε συναυλία σε ένα ταξίδι ανάμεσα σε ρυθμούς, γλώσσες και ατμόσφαιρες.

Το καλοκαίρι του 2026, αυτό το ταξίδι περνά ξανά από την Ελλάδα, με πέντε στάσεις που καλύπτουν διαφορετικές πόλεις, φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους.

Οι εμφανίσεις των Thievery Corporation στην Ελλάδα

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026

Scorpios Club, Μύκονος

Σάββατο 11 Ιουλίου 2026

Release Athens 2026, Πλατεία Νερού, Αθήνα

Μαζί τους οι The Wailers και οι BALTHVS

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Κυριακή 12 Ιουλίου 2026

Plastiras Lake Festival, Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου, Λίμνη Πλαστήρα

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Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026

Πάρκο Μαρκοπούλου, Χανιά

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Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026

Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη

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