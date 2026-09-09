Το «Υπόγειο» του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής.

Ο Στέργιος Ιωάννου συνεχίζει τη σκηνική του έρευνα πάνω στους μεγάλους λογοτεχνικούς μονολόγους, υπογράφοντας τη σκηνοθεσία και ερμηνεύοντας τον Άνθρωπο του Υπογείου. Η φετινή εκδοχή αποκτά νέα διάσταση με τη συμμετοχή της Βασιλίνας Κατερίνη στον ρόλο της Λίζας, ενώ η θεατρική μεταφορά είναι της Μάρως Βαμβουνάκη.

Ο ήρωας του Ντοστογιέφσκι, εγκλωβισμένος στη συνείδησή του, παλεύει με τη μνήμη, την επιθυμία, την αγάπη και την αδυναμία του να ζήσει πραγματικά. Η συνάντησή του με τη Λίζα φέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη της εγγύτητας, αλλά και τον φόβο απέναντι σε αυτήν.

Η παράσταση αποτελεί το πρώτο μέρος μιας ενιαίας καλλιτεχνικής διαδρομής που συνεχίζεται φέτος με τον «Αία» του Γιάννη Ρίτσου. Τα δύο κείμενα συνομιλούν μέσα από διαφορετικές όψεις της ανθρώπινης ύπαρξης: στο «Υπόγειο» ο άνθρωπος αδυνατεί να ξεφύγει από τη συνείδησή του, ενώ στον «Αία» έρχεται αντιμέτωπος με το ίδιο το γεγονός της ύπαρξης.

Τα τραγούδια της παράστασης ερμηνεύει η Ρηνιώ Κουρδάκη.

Συντελεστές:

Κείμενο: Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι

Θεατρική μεταφορά: Μάρω Βαμβουνάκη

Σκηνοθεσία – Ερμηνεία: Στέργιος Ιωάννου

Φωτισμοί: Στέργιος Ιωάννου

Σκηνικά – Κοστούμια: Δρώμενων Θέασις

Βοηθός σκηνοθέτη: Φωτεινή Γαλάνη

Βίντεο – Φωτογραφίες: Γιώργος Βούλγαρης

Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού

Ερμηνεύουν:

Άνθρωπος του Υπογείου: Στέργιος Ιωάννου

Λίζα: Βασιλίνα Κατερίνη

Έναρξη παραστάσεων: Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις

Τρίτη: 21:00

Τετάρτη: 18:00

Διάρκεια: 75 λεπτά, χωρίς διάλειμμα

Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής

Κωνσταντινουπόλεως & Αγίου Όρους, Αθήνα

Μετρό: Κεραμεικός

Πληροφορίες & κρατήσεις: 694 150 7774

Προσφορά προπώλησης: 12€ έως 20/9, για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 16€

Φοιτητές, άνεργοι, 65+, ΑμεΑ, εκπαιδευτικοί: 13€

Ομαδικό άνω των 7 ατόμων: 12€

Ατέλεια ηθοποιών / σπουδαστών: 8€

Προπώληση: TicketServices