Το «Υπόγειο» του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής.
Ο Στέργιος Ιωάννου συνεχίζει τη σκηνική του έρευνα πάνω στους μεγάλους λογοτεχνικούς μονολόγους, υπογράφοντας τη σκηνοθεσία και ερμηνεύοντας τον Άνθρωπο του Υπογείου. Η φετινή εκδοχή αποκτά νέα διάσταση με τη συμμετοχή της Βασιλίνας Κατερίνη στον ρόλο της Λίζας, ενώ η θεατρική μεταφορά είναι της Μάρως Βαμβουνάκη.
Ο ήρωας του Ντοστογιέφσκι, εγκλωβισμένος στη συνείδησή του, παλεύει με τη μνήμη, την επιθυμία, την αγάπη και την αδυναμία του να ζήσει πραγματικά. Η συνάντησή του με τη Λίζα φέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη της εγγύτητας, αλλά και τον φόβο απέναντι σε αυτήν.
Η παράσταση αποτελεί το πρώτο μέρος μιας ενιαίας καλλιτεχνικής διαδρομής που συνεχίζεται φέτος με τον «Αία» του Γιάννη Ρίτσου. Τα δύο κείμενα συνομιλούν μέσα από διαφορετικές όψεις της ανθρώπινης ύπαρξης: στο «Υπόγειο» ο άνθρωπος αδυνατεί να ξεφύγει από τη συνείδησή του, ενώ στον «Αία» έρχεται αντιμέτωπος με το ίδιο το γεγονός της ύπαρξης.
Τα τραγούδια της παράστασης ερμηνεύει η Ρηνιώ Κουρδάκη.
Συντελεστές:
Κείμενο: Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι
Θεατρική μεταφορά: Μάρω Βαμβουνάκη
Σκηνοθεσία – Ερμηνεία: Στέργιος Ιωάννου
Φωτισμοί: Στέργιος Ιωάννου
Σκηνικά – Κοστούμια: Δρώμενων Θέασις
Βοηθός σκηνοθέτη: Φωτεινή Γαλάνη
Βίντεο – Φωτογραφίες: Γιώργος Βούλγαρης
Επικοινωνία: Άντζυ Νομικού
Ερμηνεύουν:
Άνθρωπος του Υπογείου: Στέργιος Ιωάννου
Λίζα: Βασιλίνα Κατερίνη
Έναρξη παραστάσεων: Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026
Παραστάσεις
Τρίτη: 21:00
Τετάρτη: 18:00
Διάρκεια: 75 λεπτά, χωρίς διάλειμμα
Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής
Κωνσταντινουπόλεως & Αγίου Όρους, Αθήνα
Μετρό: Κεραμεικός
Πληροφορίες & κρατήσεις: 694 150 7774
Προσφορά προπώλησης: 12€ έως 20/9, για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.
Τιμές εισιτηρίων:
Κανονικό: 16€
Φοιτητές, άνεργοι, 65+, ΑμεΑ, εκπαιδευτικοί: 13€
Ομαδικό άνω των 7 ατόμων: 12€
Ατέλεια ηθοποιών / σπουδαστών: 8€
Προπώληση: TicketServices