Ο Troye Sivan κυκλοφόρησε το «She’s the Best», το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του, στις 9 Οκτωβρίου. Ο δίσκος γεννήθηκε μέσα σε μια περίοδο γεμάτη συναυλίες, ταξίδια και ένταση, αλλά στρέφεται και σε όσα συνέβαιναν όταν η μουσική σταματούσε: τη μοναξιά του δωματίου του ξενοδοχείου, την επιθυμία για μια σχέση και τους ανθρώπους που ήταν ήδη δίπλα του.

Η περιοδεία SWEAT με τη Charli xcx είχε τη συλλογική ενέργεια ενός μεγάλου πάρτι. Ο Sivan έχει περιγράψει πόσο δύσκολο ήταν να συμφιλιώσει εκείνη την αίσθηση σύνδεσης με το κενό που ένιωθε επιστρέφοντας μόνος μετά τις εμφανίσεις. Αυτή η απόσταση ανάμεσα στη σκηνή και στην ιδιωτική ζωή έγινε ένα από τα βασικά νήματα του «She’s the Best».

Οι άνθρωποι που ήταν εκεί

Το ομώνυμο τραγούδι ανοίγει το άλμπουμ ως ευχαριστία προς τις γυναίκες και τα θηλυκά πρόσωπα που διαμόρφωσαν τη ζωή και τη δημιουργικότητά του. Στο τέλος του ακούγεται και η φωνή της Charli xcx. Ο Sivan έχει μιλήσει για τη σημασία που είχαν για εκείνον αυτές οι σχέσεις από τα εφηβικά του χρόνια, όταν δεν ένιωθε πάντα ασφάλεια σε ανδρικούς χώρους.

Το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει τον Αύγουστο μαζί με βίντεο στο οποίο εμφανίζονται η Nicole Kidman και η Sasha Colby. Τώρα, μέσα στο ολοκληρωμένο άλμπουμ, γίνεται και το σημείο από το οποίο ξεκινά η υπόλοιπη ιστορία. Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι επέλεξε να δώσει στον δίσκο αυτόν τον τίτλο επειδή, ανάμεσα στις μεταβολές της προσωπικής του ζωής, ήθελε να αναγνωρίσει τους ανθρώπους που παρέμειναν σταθεροί.

Από την έξοδο στην επιστροφή στο σπίτι

Το «Party» κρατά τη φόρα μιας νύχτας έξω: τον ενθουσιασμό, το πλήθος και την ελευθερία της στιγμής. Όμως το «She’s the Best» δεν μένει διαρκώς εκεί. Στα «Embarrassingly» και «Sex Star», ο Sivan εκθέτει με χιούμορ και αμηχανία την αναζήτησή του για έναν σύντροφο. Στο «FF», που απέκτησε βίντεο την ημέρα κυκλοφορίας του άλμπουμ, φαντάζεται μια σχέση με έναν άνδρα που δεν έχει ακόμη γνωρίσει.

Ο δίσκος κινείται έτσι ανάμεσα σε πραγματικές παρουσίες και σε μια σχέση που υπάρχει, προς το παρόν, μόνο ως επιθυμία. Το «Troye Meets World» αγγίζει αυτή τη συνύπαρξη της έντονης δημόσιας ζωής και των προσωπικών του σκέψεων. Στο κλείσιμο, το «Lost Time» με τη Lily-Rose Depp αφήνει χώρο για τη θλίψη μιας αγάπης που έχει τελειώσει. Τα τραγούδια δεν περιγράφουν μία μόνο συναισθηματική κατάσταση. Aλλάζουν διάθεση καθώς αλλάζει και ο ίδιος ο άνθρωπος που τα αφηγείται.

Περισσότερη ελευθερία στον ήχο

Ο Sivan ανέλαβε για πρώτη φορά και ρόλο παραγωγού σε άλμπουμ του, δουλεύοντας παράλληλα με συνεργάτες όπως ο Jack Antonoff, ο George Daniel και ο Leland. Μεγάλο μέρος των φωνητικών ηχογραφήθηκε στο σπίτι του. Ο ίδιος έχει πει ότι ήθελε να ξαναβρεί την ελευθερία με την οποία έφτιαχνε μουσική στο δωμάτιό του όταν ήταν μικρότερος.

Αυτή η πρόθεση φαίνεται και στον τρόπο που μιλά για τις συνθέσεις. Δεν προσπάθησε να προσαρμόσει κάθε τραγούδι σε μια αυστηρή ποπ φόρμα και χρησιμοποίησε samples για να δώσει στην παραγωγή την αίσθηση ενός κόσμου που κινείται γύρω του. Οι χορευτικές στιγμές εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά συνυπάρχουν με πιο εσωστρεφή τραγούδια και απρόσμενες μουσικές διαδρομές.

Το «She’s the Best» κρατά μαζί αυτές τις δύο πλευρές της πρόσφατης ζωής του Sivan. Η επιτυχία και το πλήθος δεν εξαφανίζουν την ανάγκη για οικειότητα. Ανάμεσα στους ανθρώπους που αναζητά και σε εκείνους που ξέρει ότι μπορεί να στηριχτεί, ο Troye Sivan βρίσκει το θέμα του νέου του άλμπουμ.