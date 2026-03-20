Ο Βαγγέλης Σφυρής παρουσιάζει την «Άνοιξη», την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική του δουλειά: ένα ελληνόφωνο indie pop άλμπουμ 8 τραγουδιών, με ατμοσφαιρικές κιθάρες, κινηματογραφική διάθεση και έντονα αφηγηματικό στίχο. Ο δίσκος διακρίνεται από μια σκοτεινή αλλά καθαρή αισθητική, όπου η ερμηνεία και ο λόγος έχουν τον πρώτο ρόλο.

Η «Άνοιξη» λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο: κάθε τραγούδι στέκεται αυτόνομα, αλλά όλα μαζί σχηματίζουν μια συνεκτική διαδρομή, από την εσωτερική καταιγίδα μέχρι τις πιο ήσυχες, καθαρές στιγμές.

Από τον δίσκο έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα singles «Μετά» και «Σ’ έχω δει», συνοδευόμενα από music videos. Επιπλέον, κυκλοφόρησε το lyric video για το τραγούδι «Δείξε μου το φως», ολοκληρώνοντας την εισαγωγή στον κόσμο του δίσκου «Άνοιξη»

Ο Βαγγέλης Σφυρής είναι τραγουδοποιός με βάση τη Θεσσαλονίκη. Κινείται στον χώρο του ελληνόφωνου indie/alternative, με κιθαριστικό πυρήνα, ατμοσφαιρικές υφές και αφηγηματικό στίχο. Η μουσική του εστιάζει σε θέματα όπως η μνήμη, η απώλεια, η μοναξιά και η συγχώρεση, σε ύφος λιτό και ειλικρινές. H «Άνοιξη» είναι η πρώτη του ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά.