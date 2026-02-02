Ο Βαγγέλης Σφυρής παρουσιάζει το νέο δεύτερο του single, με τίτλο “Σ’ έχω δει“, ένα alternative pop τραγούδι με ελληνικό στίχο, με έμφαση στην ατμόσφαιρα και τη δύναμη της αφήγησης.

Το κομμάτι αφηγείται “την ιστορία ενός ανθρώπου στο περιθώριο· ενός προσώπου που παρατηρείται, κρίνεται, προσπερνιέται, αλλά συνεχίζει να κρατά μέσα του την ανάγκη για φυγή, ελπίδα και όνειρα”.

Μέσα από εικόνες νυχτερινές, μοναχικές και εσωτερικές, το τραγούδι μιλά για τη σιωπηλή επιμονή, την απώλεια και την εύθραυστη ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Το νέο single αποτελεί μέρος της πρώτης ολοκληρωμένης δισκογραφικής δουλειάς του Βαγγέλη Σφυρή με τίτλο «Άνοιξη», που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο επόμενο διάστημα. Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει τραγούδια με κοινό θεματικό άξονα την ανθρώπινη μνήμη, τη μοναξιά, την απώλεια και τη ματαιότητα.

Το τραγούδι συνοδεύεται από videoclip, το οποίο ενισχύει την αφηγηματική του διάσταση και τη σκοτεινή, κινηματογραφική ατμόσφαιρα της σύνθεσης.

Το single είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Έχω δει να σε κοιτάζουν τα βράδια σαν ξένο,

σ’ έχω δει να αποκοιμιέσαι μοναχός στα σκαλιά,

Όλοι δίπλα σου περνούν σε κοιτούν σα χαμένο,

Ένας άτυχος που έπαιξε με λάθος χαρτιά

Μα εσύ κάνεις όνειρα να φύγεις μια μέρα,

ότι σου λείπει να το ψάξεις μακριά,

και ο διάβολος λένε ότι θέλει φοβέρα,

σε κοιτώ αβοήθητο από μία γωνιά

Σε έχω δει να μιλάς κάποιο βράδυ με τ’ άστρα,

Και τα μάτια σου υγρά και γεμάτα με φως,

η ζωή σου ήταν πάντα ντυμένη με τ’ άσπρα,

στο επόμενο χιόνι θα είσαι νεκρός

Μα εγώ ξέρω τα όνειρα που κάνεις τα βράδια,

όλα αυτά που σου λείπουν να τα φέρεις κοντά,

να ψάξεις να βρεις τι θα γίνει πιο πέρα,

έλα πέσε κοιμήσου είναι ήδη αργά

——————————–

Ο Βαγγέλης Σφυρής είναι δημιουργός της σύγχρονης ελληνικής indie/pop σκηνής. Με ήχο που συνδυάζει κιθάρες, ατμοσφαιρικές υφές και στίχους που αναμετριούνται με την απώλεια, τη μνήμη και όσα μένουν στο περιθώριο, κυκλοφορεί αυτή την εποχή την πρώτη του ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά.

