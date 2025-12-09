Το πρώτο τραγούδι που κυκλοφορεί δισκογραφικά ο νέος τραγουδοποιός Βαγγέλης Σφυρής, είναι προπομπός του δίσκου με τίτλο “Άνοιξη“, που αναμένεται στις αρχές του 2026.

Το «Μετά» είναι ένα indie/pop κομμάτι με ελληνικό στίχο, που κινείται σε ατμοσφαιρικό και συναισθηματικό ύφος. Μιλά για την απόσταση, τη μνήμη και τις σιωπές που αφήνει πίσω της μια σχέση που τελείωσε. Ένα τραγούδι για όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ, αλλά εξακολουθούν να βαραίνουν.

Ο Βαγγέλης Σφυρής είναι δημιουργός της σύγχρονης ελληνικής indie/pop σκηνής. Με ήχο που συνδυάζει κιθάρες, ατμοσφαιρικές υφές και στίχους που αναμετριούνται με την απώλεια, τη μνήμη και όσα μένουν στο περιθώριο, ετοιμάζει την πρώτη του ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά.

Το “Μετά” αποτελεί το πρώτο single και προλογίζει τον επερχόμενο δίσκο με τίτλο “Άνοιξη”.

Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό που ζω

ένα συναίσθημα πλακώνει την καρδιά μου

μια τελευταία φορά θα σου το πω

φύγε μακριά μου, μακριά μου

Μη με ρωτήσεις πως περνάω αν δε σε δω

Όλος ο κόσμος μου θυμίζει καταιγίδα

πόσο αξίζει άλλο έτσι πια να ζω

εχθές σε είδα, σε είδα

Μετά από χρόνια σε έναν έρημο σταθμό

κοιτούσα δίπλα μου τα τρένα να ουρλιάζουν

και να μου λένε πως δεν ήτανε γραφτό

γύρω φωνάζουν, φωνάζουν

Ξυπνούσα όλες μου τις νύχτες να ρωτώ

που πήγες κι έφυγες και πάλι είμαι μόνος

μ’ αυτές μου έλεγαν να μη σε λησμονώ

θα δείξει ο χρόνος, ο χρόνος

Μέσα στους δρόμους τριγυρνάω συνεχώς

για να σε δω ξανά έστω για ένα βράδυ

μήπως μπορέσω και σου δώσω ο φτωχός

μόνο ένα χάδι, ένα χάδι

Μετά από χρόνια σε έναν έρημο σταθμό

κοιτούσα δίπλα μου τα τρένα να ουρλιάζουν

Και να μου λένε πως δεν ήτανε γραφτό

γύρω φωνάζουν, φωνάζουν