Ένα από τα πιο πολυαγαπημένα τραγούδια της Βάκιας Σταύρου είναι φυσικά το “Sozinha” – ένα τραγούδι που αγαπήθηκε όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη τη Μεσόγειο και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Το τραγούδι αυτό επιστρέφει ως “Ακόμα Μόνοι” για πρώτη φορά δηλαδή με ελληνικό στίχο, κάτι που οι φίλοι της Βάκιας ζητούσαν επίμονα όλα αυτά τα χρόνια.

Η Βάκια ταξιδεύει τα τραγούδια της σε όλο τον πλανήτη και πρόσφατα βρέθηκε στη Κίνα, στο Μπουένος Άϊρες και ξανά στο Παρίσι τραγουδώντας με πάθος τη μουσική της και τα τραγούδια της – μια δική της μουσική μεσόγειο με χρώματα, νοσταλγία και πάθος.

To βίντεο του τραγουδιού σκηνοθέτησε ο Πέτρος Νικολίνταης.

Το “Ακόμα Μόνοι” είναι μία ανεξάρτητη κυκλοφορία της Βάκιας Σταύρου που κυκλοφορεί με την υποστήριξη της The Hubsters.